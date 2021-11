La vacunación sigue generando polémica, esta vez en Estados Unidos, donde ha provocado un gran revuelo. Actualmente siguen existiendo campañas que animan a los ciudadanos a vacunarse contra la Covid-19. Una peculiar iniciativa ha contado con un personaje emblemático infantil, la Gallina Caponata, lo que ha provocado el descontento de algunas personas.

El pájaro amarillo de 'Barrio Sésamo' compartió en su perfil de Twitter un mensaje: "Hoy he recibido la vacuna COVID-19. Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que me mantendrá sana a mí y a los demás". Dichas palabras enfadaron a varias personas, que acusaron a CNN de "manipular" a los más jóvenes. La cadena estadounidense es la encargada de promover dicha campaña que tiene como función concienciar a los más pequeños del poder de las vacunas.

Asimismo, Ted Cruz, senador republicano, se mostró descontento y señaló que se trataba de "propaganda del Gobierno para los niños de cinco años". Por el contrario, Joe Biden aplaudió el gesto y, celebrando su decisión, comentó: "Bien por ti. Vacunarse es la mejor manera de mantener a todo el vecindario a salvo". La primera semana de noviembre, el país americano aprobó la vacunación de menores de 12 años, por lo que proyectos como este podrían animar a los más pequeños a vacunarse.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I've been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!