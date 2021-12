La dura crítica de César Carballo a la vacunación infantil: "No es ético"

César Carballo deja clara su postura frente a la vacunación en niños. El médico se ha mostrado en contra de dicha medida. Carballo en su paso por 'laSexta noche' opinó abiertamente sobre este asunto de actualidad, insistiendo en que "no lo haría". Asimismo, habló del aumento de los casos durante las primeras semanas del mes de diciembre.

César Carballo, en 'laSexta noche'

El doctor confirmó con rotundidad que seguía pensando lo mismo que hace unos meses y que, por lo tanto, no consideraba ético vacunar a los más jóvenes en caso de querer disminuir el número de contagios: "Si ahora decimos: 'Vamos a vacunar a los niños para disminuir la incidencia acumulada', eso para mí no es ético, vacunar a un niño para proteger a un adulto, me parece...", exponía Carballo.

El médico continuó con su discurso y aseguró que muchos países podrían plantearse dicha idea debido al gran porcentaje de ciudadanos que no están vacunados. Mencionó a Estados Unidos, Israel y Alemania como ejemplos. Además, señaló que El Comité Conjunto de Vacunación estadounidense no lo recomienda: "De momento, no aconsejan la vacunación de 5 a 11 años, lo único que han dicho es: 'Ojo, es probable que el beneficio de vacunar sea superior al riesgo, pero vamos a esperar'", sentenciaba.

Un claro mensaje

Carballo volvió a insistir y lanzó una reflexión a los padres y espectadores de laSexta: "Yo te digo una cosa, con incidencia acumulada baja no vacunaría a mi hijo, si la incidencia acumulada es como la de algunas comunidades autónomas de más de mil, lo único que te tienes que plantear es: ¿Qué prefieres que tu hijo se infecte de covid con vacuna o sin vacuna?", finalizaba.