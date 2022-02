El juicio contra José María López por presuntamente haber abusado sexualmente de Carlota Prado en 'GH Revolution' da comienzo el martes 8 de febrero, según informa laSexta. A partir de esta fecha, comenzará el proceso iniciado en noviembre de 2017, cuando tuvieron lugar los hechos durante la madrugada del 3 al 4 mientras los concursantes de la edición celebraban una fiesta.

La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de dos años y seis meses para el acusado, a lo que se suma una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales. No obstante, las miras no están puestas únicamente contra José María López, pues Zeppelin TV, como productora del programa, se enfrenta a una multa similar por haberle mostrado las imágenes grabadas a la demandante, lo que le ocasionó una serie de daños.

Carlota Prado y José María López en 'GH Revolution'

El juicio se celebra cuatro años después de los hechos y dos desde que saltara a la agenda pública tras hablar Prado por primera vez, lo que desencadenó una fuga de anunciantes en 'GH VIP 7' que puso fin al formato 'Gran hermano' en nuestro país. La Fiscalía señala que José María López actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que (...) se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que (...), babuceando débilmente, dijo: 'no puedo'".

En suma, el escrito de la Fiscalía pone de manifiesto que el acusado buscaba "satisfacer su deseo sexual" y no hizo caso a Carlota Prado cuando esta "hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara". Después de que ella le diera la espalda, el exconcursante la cubrió con un edredón y "continuó realizando tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual". En esos instantes, poco antes de la 1:40 de la mañana, le habría quitado parcialmente la ropa interior y desabrochado el sujetador, sin hacer caso a que su compañera de concurso estaba inconsciente.

La comunicación de los hechos

A partir de este punto, el Ministerio Fiscal señala a la productora, pues relata que fue cuando se vio el "estado inerte" de Carlota cuando se procedió a intervenir, ya que el trabajador encargado de vigilar las cámaras "hasta ese momento no estaba en condiciones de saber lo que estaba ocurriendo, dado que el acusado había utilizado el edredón para taparse". Por otra parte, justifican la indemnización de 6.000 euros en el modo en el que la presunta víctima de abuso fue informada: "Encontrándose esta sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como 'súper', lo que provocó (...) un incremento del estado de desasosiego, trastorno y perturbación de ánimo que los hechos sufridos horas antes habían producido en ella".

Pese a que Zeppelin se negó en un principio a que José María López se encontrara con Carlota Prado, tal y como esta pedía, finalmente accedió y los reunió en una habitación. Según recoge el citado medio en base a la declaración de Carlota, el acusado negó saber qué había ocurrido, aunque en la conversación se habría delatado. "Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado. Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto... Él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo: '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?'. Y me dice: 'bueno, es que solamente fue un segundo'".