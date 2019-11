Endemol reconoce errores en su actuación con la presunta violación de Carlota Prado en 'GH'

Carlota Prado continúa esperando una resolución judicial por los presuntos abusos sexuales sufridos en el interior de la casa de 'GH Revolution' en el año 2017. Después de que la jueza diese por terminada la instrucción a finales de 2018, se abrió un periodo en el que la Fiscalía y las partes podían iniciar las acusaciones que desembocasen en un juicio que todavía está pendiente de celebrarse.

Desde el escueto comunicado distribuido en aquel momento, Telecinco no se ha vuelto a pronunciar al respecto. "Se ha expulsado a un concursante por. Permanecemos atentos a los resultados de la investigación y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas", publicaban las redes sociales de Mediaset España el 6 de noviembre de 2017.

Carlota Prado en el confesionario de 'GH Revolution'

Carlota, cansada de la lentitud de los juzgados, estallaba este verano hablando por primera vez en dos años. "Sigo sin poder rehacer mi vida", afirmaba, indicando que todavía recibe ayuda psicológica. Se desataba entonces un huracán mediático que ha concluido en la repercusión internacional del suceso en la edición digital del medio estadounidense Variety. Ante tal escalada, desde Endemol Shine Group, la matriz a la que pertenece Zeppelin TV, productora de 'GH', han decidido emitir el siguiente comunicado:

"Tenemos protocolos en 'Big Brother' que fueron seguidos por el equipo de España. El equipo de producción que estaba al mando por la noche sospechó que se había producido un incidente y lo comunicó a los productores ejecutivos del programa. Después de revisarlo, el concursante José María fue expulsado de la casa, mientras Carlota recibía apoyo de profesionales independientes. Tras varios días en el exterior, durante los cuales Carlota estuvo acompañada en todo momento y siguió recibiendo apoyo psicológico, ella decidió no presentar cargos y regresar al programa, con el apoyo de los psicólogos.

Nos gustaría enfatizar que ningún contenido se grabó con la intención de ser emitido. Sin embargo, visto con perspectiva lamentamos que la conversación en la que Carlota fue informada tuviese lugar en el confesionario. El material se suministró solo como prueba cuando lo solicitaron las autoridades, y fue encriptado y custodiado. La decisión de no informar a los concursantes del incidente, y por qué se le pidió a Carlota que no lo mencionase en aquel momento, fue entonces tomada por el equipo de la productora de buena fe, con el fin de proteger su privacidad y porque el incidente iba a ser notificado a la policía. Por motivos judiciales, respetamos el proceso legal en curso".

"Solo quiero que la gente sepa por lo que me han hecho pasar"

La joven víctima de la presunta (hasta que la justicia se pronuncie) violación ha manifestado en los últimos días su hartazgo ante la multitud de informaciones y comentarios vertidos sobre ella. En una entrevista para laSexta, Carlota defiende que solo quiere "que la gente sepa por lo que me han hecho pasar". "Nunca mentí como me acusaban, nadie me hace caso, nadie hace nada", denuncia. Recientemente, además, se filtraba el momento en el que ella descubría, desde el confesionario, el vídeo del incidente. Unas duras imágenes por las que reconoce que "se me saltan las lágrimas". "Me ha hecho revivirlo todo, estoy fatal en la cama", explicaba tras su publicación.