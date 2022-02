Seis meses después de que se confirmara la tercera temporada de 'Con amor, Victor', apenas unas semanas después del lanzamiento de la segunda, Hulu ha comunicado su decisión de poner fin a la serie con su próxima temporada, a la que también ha puesto fecha de estreno: el próximo 15 de junio.

La compañía ha dado a conocer la noticia a través de las redes sociales de la serie, con un vídeo protagonizado por los actores principales de la misma, en la que lanzaban elogios sobre alguno de sus compañeros del reparto para "pasarse el teléfono", hasta desvelar no solo la fecha de estreno de la tercera tanda de episodios de 'Con amor, Victor', sino también el hecho de que sería el desenlace de la historia del personaje interpretado por Michael Cimino y compañía, algo que no se había desvelado cuando se comunicó su renovación.

Según recoge la descripción oficial de la próxima temporada de la serie, Victor y sus amigos se enfrentarán a nuevos conflictos que han de resolver, con el fin de tomar las mejores decisiones para su futuro fuera del instituto. La serie concluyó su segunda temporada con un potente cliffhanger que animaba a sus seguidores a apostar por una continuación más que segura: Victor, entusiasmado y elegante, llamaba a una puerta, sin que se desvelara quien se encontrara detrás, aunque muchas de las apuestas apuntan a Benji (George Sear). Una duda que quedará resuelta el 15 de junio con la llegada de la tercera temporada.

the gang is back one more time. ???? the third and final season of #lovevictor drops June 15 on @hulu. pic.twitter.com/FyQZlBzuus