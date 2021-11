Tráiler de 'Marvel: Hit-Monkey', la sangrienta apuesta animada de Hulu

Jason Sudeikis lidera el reparto de voces de 'Marvel: Hit-Monkey', que llegará a España a través de Disney+.

Hulu

Marvel se vuelve a poner en las manos de Hulu con 'Marvel: Hit-Monkey'. Pese a haber centrado sus esfuerzos en brindar grandes producciones a través de Marvel Studios, la plataforma verde todavía tenía este as bajo la manga, que ha visto la luz después de la aplaudida experimentación exhibida con 'M.O.D.O.K.'. En esta ocasión, no se recurre a una animación tan inusual, pero sí que se toma como protagonista a un personaje que no dejará indiferente a nadie: un macaco japonés que, después de vincularse al fantasma de un asesino estadounidense, emprende una sangrienta misión de venganza.

El violento cometido del protagonista es presentado en este tráiler, en el que se pueden escuchar las voces del selecto reparto de la serie: Jason Sudeikis, Olivia Munn y George Takei. Sus interpretaciones son algunos de los principales atractivos de 'Hit-Monkey', que está disponible en Hulu al completo desde el 17 de noviembre.

En España, estaba previsto que Disney+ lanzara la ficción ese mismo día, pero finalmente el estreno se ha pospuesto de manera indefinida. Aun así, quien tenga ganas de echarse algo de Marvel a la boca, ya puede acceder a 'Ojo de Halcón', el navideño regreso de Clint Barton tras la victoria sobre Thanos.