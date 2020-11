Conan O'Brien abandona el late night tras 28 años y da el salto a HBO Max

Una de las personalidades más carismáticas del mundo del late night estadounidense, Conan O'Brien, cambiará de aires en 2021. Tras casi 30 años al frente de programas de entretenimiento en la televisión tradicional, el presentador ha decidido mover ficha y saltar al mundo del streaming de la mano de HBO Max.

Conan O'Brien

Este giro en su trayectoria no le aleja de WarnerMedia, ya que tanto HBO Max como TBS, la cadena de pago en la que ha presentado su último programa desde 2010, pertenecen a ese conglomerado de comunicación. El cambio de hogar se hará efectivo en junio de 2021, cuando 'Conan' llegará a su fin en TBS con el cierre de su décima temporada.

Unos meses antes, a comienzos del próximo año, O'Brien presentará un nuevo formato de entretenimiento en HBO Max, del que todavía no se ha desvelado ningún detalle, aunque el presentador ya ha bromeado con esta aventura: "En 1993 Johnny Carson me dio el mejor consejo de mi carrera: 'Vete a una plataforma de streaming cuanto antes'. Estoy emocionado por seguir haciendo lo que sea que hago en HBO Max, y espero que me den una suscripción gratuita." Como apunta Entertainment Weekly, este programa inédito coexistirá con los especiales 'Conan Without Borders', que seguirán emitiéndose a través de TBS.

Marcha progresiva

La irrupción definitiva de O'Brien en la pequeña pantalla se produjo cuando cogió el testigo de David Letterman en 'Late Night' de NBC en 1993. Se mantuvo en ese cargo hasta 2009, cuando fue sustituido por Jimmy Fallon e inauguró 'Conan' en TBS, donde se ha mantenido durante una década. Desde el año pasado, el programa de la cadena de pago cambió de formato, pasando de durar una hora a media hora, y así se despedirá el año que viene.