Concha Velasco pide perdón a Isabel Gemio por su conflicto en 'Sorpresa, sorpresa'

'Sorpresa, sorpresa' siempre será uno de los programas más importantes de la televisión española, donde se dieron grandes momentos en la época que se estuvo emitiendo en Antena 3. Al frente de este formato estuvo Isabel Gemio durante tres largas temporadas hasta que la conductora del programa tuvo que dejarlo al quedarse embarazada y fue sustituida por la actriz, Concha Velasco.

Concha Velasco e Isabel Gemio

La primera conductora del formato expresó hace tres años en una entrevista en 'Hora punta' su descontento ante esa decisión:"A las mujeres nos pasan estas cosas. No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, pero fue un momento muy triste para mi. Era un programa maravilloso", lamentaba la extremeña.

???? En la entrevista que le hice hace unos días, Concha Velasco aprovechó para saldar una cuenta que tenía pendiente con Isabel Gemio a cuenta de aquél '¡Sorpresa, Sorpresa!' del que ambas fueron presentadoras. Escuchen... ?? pic.twitter.com/5fViM6D9J7 — Robert Calvo (@robert_calvo) February 25, 2020

Además Isabel Gemio criticó que su sucesora no la nombrase en ningún momento del programa cuando ocupó su lugar: "Con todo mi cariño hacia Concha Velasco, que yo sí que la nombré cuando hice una gala. Esta profesión es así, pero creo que no fue culpa suya. Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo a ese compañero o compañera. Se me ignoró por completo", confesó su decepción ante la actriz.

La respuesta de Concha Velasco a las críticas

Durante su entrevista con Robert Calvo en La Brúixola de Onda Cero, la actriz ha querido saldar su cuenta pendiente con Gemio, que siempre dijo que tenía que haberle "pedido permiso" para presentar el famoso programa: "¿No te he pedido nunca perdón en persona? Con lo que yo admiro y quiero a Isabel Gemio. ¡Pero que no te pedí permiso porque creía que no había que pedírtelo!Pero si te ha molestado, te pido perdón", ha expresado fingiendo emocionarse. De esta manera, Velasco da por zanjado el pequeño conflicto que se había creado entre ambas.