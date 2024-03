Por Daniel Parra |

Oh Young-soo, uno de los actores que protagonizaron la primera temporada de 'El juego del calamar', ha sido declarado culpable de un delito de acoso sexual. El juzgado de Seongnam, Corea del Sur, ha condenado al veterano intérprete a una pena en suspenso de ocho meses de prisión y a 40 horas de clases sobre violencia sexual, aunque podrá evitar entrar en la cárcel si en los dos próximos años no comete ningún delito.

Oh Young-soo y Lee Jung-jae en 'El juego del calamar'

Los hechos por los que se ha condenado al actor de 79 años tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2017,, a la que también habría dedicado comentarios inapropiados, según recoge The New York Times. Esto hizo que Oh fuera imputado en noviembre de 2022. Cuando se produjeron los hechos, la víctima no llegó a interponer la denuncia, aunque sí registró los sucesos en su su diario personal, pero en 2021 dio el paso y llegó a recibir una disculpa por parte de Oh. En febrero de este año,

Oh se defendió tras la imputación en declaraciones concedidas al canal de pago surcoreano JTBC, donde afirmó que tomó la mano de la mujer para "mostrarle el camino" mientras andaban cerca de un lago. Además, aseguró que las disculpas no implicaban un reconocimiento de los crímenes imputados, de los que nunca se ha declarado culpable. El actor, primer surcoreano ganador de un Globo de Oro por su interpretación en la serie de Netflix, se ha mantenido firme en su negativa y ha señalado al salir del juicio que apelará la sentencia.

¿Estará en la segunda temporada de 'El juego del calamar'?

Oh Young-soo lleva dedicándose a la interpretación desde los años sesenta. A lo largo de su trayectoria, ha actuado en numerosas obras de teatro en Corea del Sur, así como en largometrajes como 'Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera'. Sin embargo, la fama a nivel mundial le llegó tras encarnar a Oh Il-nam, el jugador 001 de 'El juego del calamar'. El regreso de su personaje a la ficción, teniendo en cuenta su final en la primera temporada, es complicado. Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, no lo ha confirmado para la segunda parte, que llegará en 2024. En cambio, sí que regresará Lee Jung-jae en su papel de Gi-hun junto a otros rostros conocidos y otros muchos que se darán a conocer.