Las condiciones de Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios: entradas a 150€ y sin meet and greet

Isabel Pantoja ha vuelto para dar más guerra que nunca. La tonadillera que hace unos meses veíamos saltar desde el helicóptero de 'Supervivientes' se convertía hace unas semanas en miembro del jurado de 'Idol Kids' y, por si esto fuera poco y sus seguidores se han quedado con ganas de más, la artista confirmó en el programa de 'Socialité' del pasado 1 de noviembre la exclusiva de su regreso a los escenarios en un concierto único. Eso sí, con condiciones.

Isabel se subirá al escenario del Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, el próximo 6 de marzo para interpretar sus temas más conocidos y esperados por el público. Las entradas ya están a la venta aunque, de momento, solo pueden adquirirlas el club de fans, a un precio de 150 euros. Eso quiere decir que para el resto del público la tarifa será bastante superior. Con la adquisición de la entrada VIP se optaría a ocupar una de las 4 primeras filas del Palacio, acceso a una sala de catering y la posibilidad de acudir al recinto dos horas antes.

Sin embargo, sus fans no podrán disfrutar de la experiencia meet and greet y tener ese encuentro soñado con la estrella. ¿Por qué motivo no quiere verse la tonadillera con sus fans? Esto es algo bastante inusual en ella, ya que sus encuentros con su club son bastante comunes e, incluso, siempre tienen un sitio reservado en su cumpleaños de Cantora. El último, es cierto, que le salió un poco rana por algunas disputas entre los distintos clubes, que se acusaban de preferencias y favoritismos, así que lo mismo la cantante ha decidido no realizar el meet and greet para evitarse jaleos.

Un momento delicado

Isabel Pantoja no está viviendo su mejor racha. Hace apenas unas semanas debía lidiar con el complicado estado de salud de su madre, Ana Martín, algo que, en la presentación de 'Idol Kids', confesó que ha sido un duro golpe, ya que su lo es todo para ella. Sin embargo, ya recuperada, la tonadillera parece tener pilas para todo.