Unos jóvenes interrumpen conexión de 'Sálvame' insultando a Kiko Matamoros: "Paga a Hacienda, hijo de puta"

'Sálvame' es un programa que suele contar con muchas conexiones en directo a lo largo de sus emisiones, y durante la tarde de hoy, 12 de enero, se ha vivido una de ellas que puede que uno de los colaboradores tarde en olvidar: Kiko Matamoros. Todo ha empezado a raíz de la entrevista vivida en 'Sábado Deluxe' el pasado domingo, donde Javier Tudela, hijo de Makoke, tenía un cara a cara con el que fuera su padrastro, a quien se enfrentó en diversos momentos de su entrevista.

Conexión en directo de 'Sálvame'

Por ello, tal y como suele suceder en el formato de las tardes de Telecinco, han repasado lo ocurrido en el programa de entrevistas, y por este motivo, el reportero Sergi Ferré se ha desplazado hasta el restaurante que ha montado el que fuera concursante de la cuarta edición de 'Gran Hermano VIP' en una población cercana a la ciudad de Madrid, y allí ha tenido lugar un desencuentro que pocas veces se han visto en 'Sálvame'.

???????? «Matamoros, ¡paga a Hacienda, hijo de p***!»



Un grupo de jóvenes boicotea una conexión de 'Sálvame' para insultar al colaborador del programa. pic.twitter.com/16Y4sObP8v — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 12, 2021

El trabajador de La Fábrica de la Tele estaba contado la situación en la que se encontraba el local gastronómico de Javier Tudela, que contaba con poca clientela desde que abrió, cosa que el hijo de Makoke achaca a la pandemia del coronavirus, cuando un grupo de tres jóvenes ha irrumpido durante el directo con el formato de Telecinco.

Kiko Matamoros responde a los espontáneos

Lo primero que se podía escuchar de uno de ellos era que decía "paga tus deudas, Kiko, paga tus deudas", añadiendo otro más tarde que "Matamoros, paga a Hacienda, cabrón". Finalmente, el tercero de ellos solo insultaba al colaborador, llamándole "hijo de puta, maricón", mientras se quitaba la mascarilla y dedicaba una peineta a la cámara.

El programa ha interrumpido rápidamente la conexión, y se ha podido escuchar la sorpresa de compañeras como Lydia Lozano o Anabel Pantoja. Finalmente Kiko Matamoros ha querido afirmar que "a esos los habrá mandado el papá. Pero no te preocupes, que en eso estamos. Si yo ya lo he he explicado. Y lo de hijo de puta, para el que te lo haya dicho que me lo digas, tontorrón, se lo aplicas, que a lo mejor incluso aciertas. En mi caso no, pero en el suyo a lo mejor sí".