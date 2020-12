Kiko Rivera ya ha iniciado acciones legales contra Isabel Pantoja, según Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha soltado una gran bomba en 'Sálvame': Kiko Rivera habría iniciado acciones legales contra su madre, Isabel Pantoja. El trámite lo ha llevado a cabo un abogado de un bufete muy prestigioso de Sevilla que, en un primer momento, habría intentado ponerse en contacto con el letrado de la tonadillera sin éxito, según ha explicado el colaborador. El DJ habría tomado esta decisión para "reclamar sus derechos".

Matamoros ha explicado que esta acción no tiene porque llegar a juicio, ya que las partes pueden llegar antes a un acuerdo, y que el procedimiento es civil y no pena al ser los dos implicados familiares en primer grado y tratarse de una reclamación económica. El colaborador también ha revelado que el proceso judicial es contra Isabel Pantoja y no está implicado ningún otro miembro del clan como su hermano, el "tito Agustín".

Al conocer la noticia, Mila Ximénez ha apuntado a la posibilidad de que el exconcursante de 'GH Dúo' haya tomado esta medida al saber que su madre le habría comentado a su hermana, Isa P., que él "ya no tenía familia en Cantora" y que era rechazado por el clan Pantoja. Antonio Montero también expresó su opinión, pensando que los abogados de Rivera tienen documentos y pruebas que demostrarían la culpabilidad de Isabel Pantoja ya que, de lo contrario, no se arriesgarían a perder el juicio y parte de su gran prestigio en Sevilla.

El comentado salto de la valla de Isa P.

Más allá de comentar la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, los colaboradores de 'Sálvame' han opinado sobre el papel de Isa P. en este conflicto. Kiko Hernández ha criticado que la exconcursante de 'La casa fuerte 2' haya saltado la valla de Cantora para entrar a la finca a ver a su madre porque sabe que la cantante "está muerta de miedo por el covid". "Me parece indecente. [...] Yo veo a una persona tan bajita, con el pelo tan negro, a las doce de la noche... ¡saco la escopeta y eso podría haber acabado en una tragedia!", ha dicho el colaborador.

Nuria Marín se unía a explicar que eso podría haber pasado, ya que Chabelita había comentado en el pasado la existencia de escopetas en la casa de su madre. La presentadora también ha recordado que la hija pequeña de Pantoja dijo en una entrevista la semana pasada que estaba dispuesta a saltar la valla de Cantora para ver a su madre. Una actitud que a Marín le hace pensar que Isa P. describe a su madre como a una víctima, como a "la princesa Rapunzel" atrapada en una torre de la que tiene que ser liberada.