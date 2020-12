Kiko Matamoros abandona 'Sábado deluxe' tras una bronca con Mila Ximénez: "No pienso aguantar esto"

El 19 de diciembre, 'Sábado deluxe' vino cargado de polémicas tras la entrevista a Cynthia Martínez, la empresaria que tuvo relaciones con Canales Rivera. Cansada de ver cómo el torero la dejaba como una "cazafamosos", Martínez acudió al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez con pruebas que demostraban su relación con el diestro. Kiko Matamoros no se fiaba del todo de la versión que estaba contando la invitada, a pesar de las grabaciones y capturas de pantalla que había llevado al programa. Por su parte, Mila Ximénez criticó duramente a su compañero, lo que hizo que este quisiese marcharse del plató.

Kiko Matamoros abandona el plató de 'Sábado deluxe'

La amante de Canales Rivera explicó que ella había mantenido relaciones con el diestro sin ser consciente de que este tenía pareja. En ese momento, Kiko Matamoros puso en duda la versión que estaba contando la empresaria, dejando caer las intenciones que podría tener Martínez a la hora de acostarse con el torero: "La verdad es que desde el momento en el que te acostaste con Canales estabas ya dispuesta a venir aquí a contarlo", expuso el tertuliano a pesar de las críticas que recibió de sus compañeros.

"Estoy alucinando", comenzó Mila Ximénez al escuchar las palabras del colaborador. "¿Qué estáis diciendo? ¿Que un señor con pareja invita a una chica a cenar y a su habitación para mantener relaciones sexuales y resulta que ella es una puta?", soltaba la exconcursante de 'GH VIP 7' provocando el enfado de Matamoros: "¿Pero quién ha dicho eso? No, yo me voy de este plató. Me voy, te lo juro por Dios. No voy a aguantar esto", salió fuera de cámaras el colaborador completamente cabreado. Matamoros insistía que en ningún momento había hablado de esa manera sobre la invitada.

'Sábado deluxe' paró el programa para calmar a Kiko Matamoros

El mosqueo de Kiko Matamoros con Mila Ximénez fue mayor de lo esperado: "No vayas a dirección, háblalo conmigo", replicó la tertuliana mientras que su compañero volvía una vez más a enfrentarse con ella. "Bueno, que bajes el tono", pidió Ximénez mientras que otros colaboradores intentaban tranquilizar a Matamoros. En ese momento, Jorge Javier Vázquez se levantó de la silla para promocionar un producto y el programa pasó a los anuncios. Durante la pausa publicitaria calmaron a la expareja de Makoke que continuó después el resto del programa sin ningún problema.