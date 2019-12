La dura confesión de Alba Carrillo: "Tuve depresión en 'GH VIP 7'

A lo largo de la emisión de 'GH VIP: El debate', que Telecinco emitió el domingo 15 de diciembre, las finalistas de esta séptima edición tuvieron enfrentarse a duras preguntas por parte de los colaboradores, tweets de la audiencia y además tuvieron la misión de crear "la curva" de su paso por el espacio. Todo esto las hizo remover recuerdos y darse cuenta de cómo ha sido su participación en el espacio. Alba Carrillo fue una de las concursantes que peor lo pasó en la gala y es que tuvo que enfrentarse a las duras palabras de su compañero de trabajo en 'Ya es mediodía', Miguel Frigenti.

El colaborador de 'GH VIP 7' decidió mandar una pregunta a la modelo: "Has acusado a Antonio David Flores de ir agazapado pero. ¿Crees que una persona así, que incluso el jueves pasado reconoció a su madre entre risas que no te habías ido del concurso al no tener dinero para pagar la sanción, merece ganar 'Gran Hermano'?". Así resumió Frigenti el paso de Alba por el espacio,

Alba Carrillo rompe a llorar en 'GH VIP 7'

Alba Carrillo cuenta toda la verdad

Es por ello que ambos acabaron entrando en una guerra de acusaciones que terminó desubicando mucho a Alba. Pero la gota que colmó el vaso fue un tweet del público que volvía a sacar el tema de haberse tirado gran parte del concurso en la cama. Cansada de ese argumento, Alba acabó admitiendo el motivo de su comportamiento: "Yo tuve una depresión. Han tenido que darme aquí mayor do...". Fue entonces cuando Jordi González intentó interrumpir el tema para evitar que la chica hablase de problemas de salud en pleno directo. "No, es que quiero explicarlo por qué no me he tirado dormida o tumbada. Me hace mucho daño que me digan eso", siguió diciendo la modelo a la vez que rompía a llorar.

En ese instante, Jordi González le preguntó si realmente quería hablar de problemas de salud y afirmó que "sabemos que sufres migrañas". Alba entonces decidió hablar alto y claro del duro problema emocional que ha vivido: "He estado verdaderamente triste. Lo sabe la psiquiatra. Tengo muchas cosas que no son de este concurso que...", afirmó al chica, mientras González le interrumpía: "Entonces, si no son cosas del concurso mejor no hablar de ellas", le recomendó, a lo que esta respondió: "Me joroba porque han pasado aquí cosas que yo no puedo explicar". "Tus cosas son tus cosas y no tienes que socializarlas", concluye el presentador del debate, cerrando de forma definitiva el tema.

La bronca de Jorge Javier despertó el concurso de Alba

Después de que esta dibujase su "curva del programa" y se diese cuenta de cómo había evolucionado su concurso. "Venía muy combativa y me costó. Fue un shock", explicó Carrillo al empezar con su esquema. Fue a partir del 17 de octubre cuando la modelo empezó a tener su "caída" en 'GH VIP 7' porque coincidieron 3 cosas muy importantes para ella: la llamada de su madre en el cumpleaños de su hijo, la expulsión de Irene Junquera y su primera nominación: "Empecé a entrar en bucle, a pensar en mi hijo y no tenía el apoyo de Irene", expuso Carrillo.

Su peor día fue el día de la expulsión con el El Cejas: "Este fue el punto de inflexión de mi concurso porque tuve una bronca con Jorge. Fui muy injusta con este equipo porque tenía rabia en mi interior y no sabía digerir el aislamiento. La salvación no la sentí como positiva sino como un castigo por pedir irme", confesó Alba. A partir de ese momento, Alba remontó y empezó a encontrarse en el concurso.