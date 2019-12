Alba Carrillo hace balance de su paso por 'GH VIP 7': "Lo más bonito que he vivido aquí es el camino"

La noche del domingo 15 de diciembre, Telecinco emitió el último debate de 'GH VIP 7', en el que las tres finalistas recibieron preguntas del exterior y, además, presentaron sus "curvas del programa", donde recogían los momentos buenos y malos de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra a cuatro días de la final. Un momento en el que Alba Carrillo recordó su actitud pesimista al comienzo y su remontada hacia la recta final.

Alba Carrillo repasa su concurso en 'GH VIP 7'

"Venía muy combativa y fue como un shock", explicó Carrillo, al rememorar su entrada en el concurso "como un rayo, porque tenía mucha fuerza", donde incluso llegó a enfrentarse con Antonio David Flores. La concursante mencionó brevemente los "altibajos de la vida diaria" que experimentaron durante los primeros días de convivencia, antes de remontarse al 17 de octubre, día en el que "empieza mi declive". Un bajón que Carrillo achacó a tres sucesos: la llamada de su madre en el cumpleaños de su hijo, la expulsión de Irene Junquera y su primera nominación.

"Pasaron muchas cosas y empecé a entrar en bucle, a pensar mucho en mi hijo, no tener el apoyo de Irene, con quien hablaba un montón", relató la finalista, antes de señalar su peor día: cuando El Cejas se convirtió en el expulsado en un duelo con ella. Un momento en el que Carrillo había pedido desesperadamente su expulsión, deseo que la audiencia no le había concedido. "Yo ya no veía sentido al concurso. Fue el punto de inflexión", reconoció Alba, quien rememoró la reprimenda de Jorge Javier Vázquez ante las críticas que había lanzado contra la organización. "Fui muy injusta con el equipo y la verdad es que os he pedido perdón, pero era una cuestión de que yo tenía rabia dentro, cuestiones personales y no estaba sabiendo digerir el aislamiento", recordó la finalista, quien admitió haberlo hecho "fatal".

"Me vino bien aislarme"

"Me sentía mal conmigo misma, sentía que estaba defraudando", añadió Carrillo, que en ese momento vio su salvación frente al instagramer como "un castigo". "En ese momento habría tirado la toalla si hubiese sido por mí", confesó la finalista, tras lo cual señaló el momento en el que "empiezo a coger confianza en mí misma": su salvación frente a Pol Badía. "Me di cuenta de que no me estaban castigando, que me estaban premiando. Que había mucha gente que confiaba en mí y que tenía una red de personas que estaba viendo algo bueno en lo que me estaba pasando", recordó Alba, emocionada. Un suceso que la ayuda a empezar "a ver cosas buenas". "Me vino muy bien aislarme del exterior. Me he dado cuenta que lo más bonito que he vivido aquí es el camino, todas las experiencias y las cosas que he ido aprendiendo y que me voy a llevar", declaró Carrillo, quien concluyó destacando que el hecho de conocer a Estela Grande, El Cejas, Noemí Salazar e Irene Junquera ya suponía para ella un premio.