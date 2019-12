La dura disputa entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti en 'GH VIP 7': "Nos reímos de ti en las reuniones"

*En elaboración

La noche del domingo 15 de diciembre, ' GH VIP 7 ' celebró el último debate de la edición, en el que los colaboradores del reality tuvieron ocasión de lanzar sus propias preguntas a las finalistas, entre ellos, Miguel Frigenti : "Has estado tu primer mes y medio en la cama, quejándote, e incluso has criticado a este programa. ¿Crees que una persona así merece ganar el concurso?".

Alba Carrillo y Miguel Frigenti, enfrentados en 'GH VIP 7'

"¿Contesto?", cuestionó Alba, ante lo que Frigenti respondió con un "sí, claro". "Vale, creía que me lo iba a decir Jordi, pero ya veo que vas escalando posiciones y ahora ya aparte de colaborador, eres presentador", replicó la finalista, momento en el que el colaborador le pidió que hablara sobre su concurso, "no hables de mi vida, que yo no estoy en el concurso". "Por temas de mi vida personal que a ti no te voy a exponer, pasé la primera parte del concurso muy triste", respondió Carrillo, antes de lanzar, a modo de pulla, "igual el tema de los sentimientos tú no lo tratas mucho".

"Yo no tengo que decir lo que tengo que hacer o lo que he hecho o no en este concurso, porque ya se ha visto. Lo que está claro es que tú me acusas de que mi concurso era decepcionante y estoy aquí, en la final de 'Gran hermano'", declaró Alba, antes de admitir que, "aunque quede tercera, no habrá sido decepcionante". "Por supuesto que dije cosas que no tenía que decir y he perdido perdón, porque no me da vergüenza", añadió la concursante. "A ver si me pides perdón a mí por hablar de mi familia, por llamarme muerto de hambre, que no sé quién te crees que eres", replicó Frigenti, tras admitir que "me parece muy bien que pidas perdón" al programa. Carrillo negó haberlo calificado entonces de "muerto de hambre" y subrayó que "tengo muchas más cosas que explicarte, no te preocupes". "Cuando yo esté en mi casa, duerma en mi casa y abrace a mi gente como haces tú, no cuando esté aquí en igualdad de condiciones", matizó la finalista.