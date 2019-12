El origen de la enemistad entre Alba Carrillo y Jordi González antes de 'GH VIP 7'

No era un secreto que Alba Carrillo y Jordi González no mantenían una buena relación, pero ya han enterrado el hacha de guerra en 'Gran Hermano VIP: el debate. Tras el mensaje de su novio Santi Burgoa, el conductor del programa le prometió otra sorpresa si le desbloqueaba de Instagram. Alba aprovechó la broma para dejar claro que las diferencias entre ambos quedan aparcadas: "Te agradezco muchísimo cómo te has portado conmigo esta edición. Me daba miedo. Pero por supuesto que te desbloquearé. Eres un gran profesional y espero que podamos darnos un abrazo un día".

Jordi González y Alba Carrillo no se llevaban bien desde un rifirrafe en 'GH VIP: el debate' en 2016

La enemistad entre ambos se remontaba a 2016, cuando la modelo era colaboradora del debate de 'GH 17', que también presentaba Jordi González. En uno de los debates, se produjo un rifirrafe entre Ylenia y Alba Carrillo, originado por un comentario de Carmen Alcayde, que afirmó que la de Benidorm no era choni. "No, qué va", contestó Alba. "Prefiero ser choni y que toda me España me quiera por como soy, que por ser la 'ex de', como tú", replicó la participante de 'Gandía Shore'. Tras esas palabras, Alba Carrillo abandonó el plató y Jordi González pidió que volviese a su puesto de trabajo: "Que alguien hable con esta mujer, porque no se puede tener la piel tan fina".

Durante estos años, ambos han mostrado su mala reacción sin ningún tapujo en público. Durante su etapa presentado 'Mad in Spain', el catalán se refirió a la modelo como "una que es conocida hace un cuarto de hora y se cree muy famosa. No la soporto y no diré nunca su nombre". Alba también demostró su enemistad con el periodista afirmando en un photocall que solo participaría en 'GH VIP' si cambiada de presentador: "Si lo presenta Jorge sí. Yo soy de Jorge Javier Vázquez".

Fin del conflicto

Antes del comienzo de 'GH VIP 7', González y Carrillo no habían resuelto sus diferencias. De hecho, el presentador recordó en 'Viva la vida' el desencuentro que dio comienzo a su enemistad: "Yo creo que ella no sabía que 'tener la piel fina' era tener el umbral de la sensibilidad bajo", dijo. "Alba Carrillo me contestó: ¿tú me hablas de piel? ¿Tú con esa piel?". Tras tres meses trabajando juntos como presentador y concursante en una edición que está triunfado en audiencia, ambos han resuelto por fin sus diferencias.