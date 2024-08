Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 1 de agosto, Telecinco cerró su primera edición de 'Supervivientes All Stars' con un debate final a cargo de Sandra Barneda. Una cita en la que la presentadora se reunió uno por uno con los cuatro finalistas de la edición, incluyendo a la ganadora, y que arrancó con una inesperada confesión por parte de la catalana sobre la posibilidad de convertirse en concursante del reality.

Sandra Barneda entrevista a Jorge Pérez en el debate final de 'Supervivientes All Stars'

El primero en reunirse con Barneda fue Jorge Pérez , como cuarto finalista de la edición, después de que este se reencontrara con sus seres queridos., observó la presentadora. Un comentario con el que el cántabro se mostró de acuerdo, puesto que el programa "me cambió la vida y cuando yo hablo en el puente de las emociones,".

"Podría ocultarme, guardarme cosas y me di cuenta de que no, que cuando estás en televisión, la gente se merece ver lo que eres y lo que hay en ti. Yo si me entrego así, que en toda mi vida solo lo había hecho con mi mujer, es por amar este formato", recalcó el finalista, antes de abordar detalles de su concurso. Una situación de la que Barneda era más que consciente, tal y como señaló: "A mí me toca un papel un poco difícil esta noche, que es un poco poneros en situación a todos".

"Querría concursar en 'Supervivientes'"

La presentadora añadió que "todos los que estáis aquí, para mí desde el principio sois unos afortunados": "Sois el privilegio de los privilegiados, porque para mí este reality es... Si yo algún día dejo de presentar, querría concursar en 'Supervivientes' porque querría retarme a mí misma". "Lo digo, pero por el reto de sobrevivir y de ponerme a prueba. Entonces, una edición como esta es épica", opinó la presentadora, en medio de los aplausos de los presentes.