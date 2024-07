Por Fernando S. Palenzuela |

La final de 'Supervivientes All Stars' nos dejó las últimas rencillas entre concursantes, pero también mucha emoción por la inminente coronación y por su regreso a España. En una noche llena de tensión, uno de los momentos clave fue el duelo por el bronce que se disputaron Marta Peñate y Sofía Suescun después de que Alejandro Nieto ganara las dos pruebas de clasificación que lo mandaron al duelo final.

Marta Peñate y Sofía Suescun esperan a que se resuelva el problema técnico con Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'

Las dos concursantes, que han roto su amistad en Honduras y se han convertido en las grandes rivales del 'All Stars', se daban la mano en el momento en el que Jorge Javier Vázquez iba a indicar. El presentador pronunciaba su clásica oración para comunicar el resultado y luego esperaba unos segundos llenos de tensión. No obstante,y parecía que nunca iba a llegar el momento de pronunciar quién seguía luchando por la victoria.

Marta Peñate no dejaba de poner caras cuando de repente se escuchaba a Vázquez decir: "A ver, un momento, estoy teniendo problemas con el pinganillo y es de verdad. ¿En este justo momento se me escacharra el pinganillo?". Laura Madrueño afirmaba que se les "iba a salir el corazón" de los nervios que estaban pasando y la canaria pedía que le dieran un sobre. "¿Me oís? Oye, ¿ahí arriba hay alguien? No, no me funciona. No. No está funcionando (...) ¿Me estáis hablando arriba?".

Comedia y tensión

Jorge Javier Vázquez seguía intentando ponerse en contacto con la dirección del programa, lo que despertaba las risas de los concursantes y de la presentadora que estaban en la palapa. El equipo de sonido no tardaba en socorrerlo y cambiarle la pila del pinganillo. "Me lo están trayendo ya, me lo están trayendo mal", decía el catalán. "Que te lo traigan bien, Jorge", pedía Laura Madrueño. Justo a continuación, volvía a recuperar la conexión con dirección y procedía a dar el resultado: "Recuperamos tono. Silencio. Como ya hemos hecho toda la liturgia, el nombre que voy a pronunciar es el de la concursante que se salva", explicaba Vázquez antes de pronunciar el nombre de Marta Peñate.