Por Joan Centelles Martínez |

En estos meses, Jorge Javier Vázquez está sumando y sumará muchos proyectos en Telecinco. Aterrizó el lunes 29 de julio con 'El diario de Jorge', ha comenzado ya las grabaciones de 'Hay una cosa que te quiero decir' y a partir de la próxima temporada televisiva se pondrá al frente de 'Gran Hermano'. De la incertidumbre e inestabilidad de trabajar en esta industria del entretenimiento ha reflexionado en el último artículo de "El blog de vidas propias" que publica semanalmente en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'

A la lista de formatos que ha presentado esta temporada y de los que se ha pronunciado en el blog se suman ' Supervivientes 2024 ' y ' Supervivientes All Stars ', que empalmó su conducción uno detrás de otro. Marta Peñate se alzó con el triunfo. Sin embargo, tanto esta como la anterior, algo de lo que Vázquez se ha pronunciado.

"Una edición que acaba. La gana Marta Peñate, a la que muchas encuestas daban por ganadora. Se entregó al concurso y el público se lo recompensó", expresó en el citado medio el presentador, alegrándose del triunfo de la superviviente. "Disfruté con su alegría y también con los abrazos que le daba Alejandro Nieto. Alejandro encajó la derrota con generosa deportividad. Bravo por él también", dijo del concursante. Cabe recordar que Nieto y Peñate ya protagonizaron el duelo final en 'Supervivientes 2022', aunque en aquella ocasión él se llevó el triunfo.

Sin trampa ni cartón

A colación de la victoria de Peñate de esta primera edición 'All Stars', el presentador aprovechó para romper una lanza a favor de Mediaset, callando todas las sospechas de manipulación que han rodeado estas semanas el concurso de supervivencia. "Lo bueno que tiene que se cumplan los pronósticos es que las teorías conspiranoicas pierden peso. He llegado a leer algunas que de puro rocambolescas hasta tenían su gracia. Yo no sabía que andaba tanto pirado suelto", soltaba finalmente con sorna.