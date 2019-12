La verdadera razón por la que Belén Esteban entró en 'GH VIP'

La tercera edición de 'GH VIP' estuvo marcada indudablemente por la participación de Belén Esteban. El espacio producido por Zeppelin se convirtió en el primer reality del que formó parte La Princesa del Pueblo y por ello, todos los momentazos que protagonizó dentro de la casa de Guadalix de la Sierra fueron motivo de comentarios en los distintos espacios del universo Mediaset, pero también en medios de comunicación de todo tipo. El "Andrea, te quiero", sus disputas con Olvido Hormigos, la unión que se creó con Ylenia Padilla, sus "cocretas" o el pijama de leopardo morado fueron sin duda elementos icónicos de una edición que rompió todos los récords de audiencia en Telecinco.

Belén Esteban en 'GH VIP 3'

Pues bien, tras 74 días de convivencia, Belén Esteban fue proclamada ganadora de esta edición con el 67,9% de los votos, pero lo que en ese momento no sabíamos es que la victoria fue agridulce para la colaboradora televisiva y es que parece que su entrada en el espacio no fue todo lo libre que ella hubiese deseado. Aunque en infinidad de ocasiones ya había dejado caer que tuvo mucha presión por parte de la cadena para incorporarse al espacio, no ha sido hasta ahora cuando ha hablado claramente de los motivos que le llevaron a formar parte del reality conducido por Jordi González.

Este jueves 5 de diciembre, Esteban decidió hablar claramente de cómo entró el espacio; lo hizo durante la emisión de 'Sálvame naranja'. "Yo no entré por dinero. Entré porque me dijeron sí o sí", afirmó tajante La Princesa del Pueblo, dejando muy claro que se la "obligó" a participar en el espacio... o al menos se la incitó a ello. Cabe recordar además las palabras de esta a Jorge Javier Vázquez tiempo atrás, cuando Belén contó que "yo tenía organizada mi vida, pero me hicieron entrar en una casa". Parece por tanto que la necesidad de contar con una gran baza en el reality fue determinante para que desde Mediaset se quisiese contar a toda costa con Belén en la fila de concursantes de ese 'GH VIP 3'.

La razón por la que Mila Ximénez entró a 'GH VIP'

Mientras que Belén Esteban entró en el exitoso concurso de Zeppelin y Mediaset guiada por los responsables de la cadena, Mila Ximénez lo ha hecho por su gran amigo y compañero Jorge Javier Vázquez. La periodista es muy amiga del conductor de 'GH VIP 7' y en infinidad de ocasiones durante su paso por el espacio ha dejado claro decidió participar en el mismo como favor al catalán. Esta no tiene necesidades económicas y mucho menos de foco mediático, por ello, el impulsar la edición con su presencia para garantizar que el reality funcionase parece que fue la única razón por la que aceptó la invitación de Zeppelin.