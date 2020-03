La contundente sanción a Nyno Vargas por robar a la organización de 'Supervivientes'

Está claro que engañar a la organización o simplemente intentarlo en 'Supervivientes' tiene sus consecuencias y en este caso, los concursantes pudieron comprobarlo en sus propias carnes, tal y como pudimos ver en la entrega de 'Tierra de nadie' emitida este martes 17 de marzo en Telecinco. Durante la emisión del espacio se emitieron unas imágenes de todo lo que sucedió tras el último 'Conexión Honduras', cuando Nyno Vargas intentó robar comida a la organización, algo que sus responsables rápidamente descubrieron.

Nyno Vargas leyendo el pergamino en 'Supervivientes 2020'

Todo pasó después de uno de los últimos juegos que él y sus compañeros ganaron. El premio eran unas alitas de pollo que debían comerse en ese mismo lugar, en ningún caso podían llevarse ninguna alita al cayo. Pues bien, Vargas no dudó en guardarse una en el bolsillo, algo que rápidamente fue interceptado por la organización en ese preciso momento. "No os podéis llevar nada de comida al campamento, si tenéis algo, dejadlo", les avisó uno de los inspectores del reality show de BulldogTV. Entre risas, Nyno Vargas no dudó en preguntarse si "no podemos llevarnos aunque solo sea una", algo que tuvo respuesta negativa por parte del trabajador del formato.

Fue entonces cuando el chico sacó la alita guardada y se la comió allí, refunfuñando y afirmando que debería poderse comer después. Pues bien, lo que poco esperaba el chico es que esta acción iba a tener graves consecuencias. Unas horas después, un pergamino del Pirata Morgan llegó a la playa y sí, ahí se les dio la peor de las noticias a todos: ese intento de robo tenía consecuencias pero no solo para él, iba a tenerlas para todos ya que el castigo impuesto por los responsables de BulldogTV iba destinado a todos los participantes que le acompañan en su mismo equipo.

Nyno pide perdón

"Nyno, lo ocurrido en el pasado 'Conexión Honduras' no fue agradable para nadie. El intentar engañar y robar a la organización es un hecho grave. El kit de supervivencia no va a ser disfrutado por nadie", escribió 'Supervivientes' en ese pergamino. De esta forma, todo el equipo perdió ese necesario kit para facilitar tareas diarias como pescar. Nyno no dudó en mostrarse decepcionado con él mismo por lo hecho y pidió disculpas a sus compañeros ya que el castigo les afectaba directamente. "Pido perdón a la organización si alguien se ha sentido mal y os pido perdón a vosotros, que me castiguen a mí sin comer o algo, vale, pero no a todos... lo siento", afirmó el chico.