Craig Mazin, showrunner de 'The Last of Us': "Siempre hay que engañar al público en cierta medida"

La segunda temporada de 'The Last of Us' está a la vuelta de la esquina. La nueva tanda de episodios, que arrancará con un salto temporal de cinco años, desembarcará en Max el lunes 14 de abril, pero antes de que podamos sumergirnos de nuevo en ese devastador universo hemos tenido la oportunidad de escuchar a uno de sus arquitectos, Craig Mazin, que ha visitado Madrid para impartir una masterclass organizada por el sindicato ALMA y la plataforma de streaming.

Durante la extensa charla, desplegada en la tarde del 7 de abril, el guionista ha ahondado en su método creativo y también ha repasado su extensa carrera, que arrancó en unos años noventa marcados por la fiebre del vídeo doméstico para después recalar en dos franquicias cómicas tan emblemáticas como 'Scary Movie' y 'Resacón en Las Vegas'. Sin embargo, su mayo éxito no llegaría a través de la gran pantalla, sino de la televisión, ya que en 2019 sorprendió a todo el mundo con 'Chernobyl'.

"Fue interesante leer comentarios en internet sobre 'El tío de 'Scary Movie' escribiendo acerca de Chernobyl'. Y cuando se estrenó fue como '¿Qué cojones?', como si hubiera sido un imbécil todo el tiempo. Fue extraño que me vieran como alguien diferente cuando siempre había sido igual", explica Mazin. Tras aquella experiencia, se le abrió un nuevo horizonte repleto de posibilidades... y de una inevitable sensación de vértigo.

"Después de 'Chernobyl' comprendí que podía hacer prácticamente lo que quisiera. Es algo que no me había pasado nunca. Aun así, fui a ver a Casey Bloys, el jefe de HBO, y le pregunté qué quería. Él me dijo que quería aquello que me hiciera levitar. Entonces empecé a pensar... y es aterrador saber que puedes conseguir lo que quieres, te paraliza. ¿Y si eliges mal?", recuerda.

"Pero cuando 'The Last of Us' se puso a tiro no tuve ninguna duda. Esa es la lección que saqué: si te preguntas si es lo adecuado, lo más seguro es que no lo sea", añade el neoyorkino, que tuvo claro que la aventura de Joel y Ellie debía ser su siguiente paso: "Sabía que las adaptaciones de videojuegos no habían ido bien, pero pensé que esto podía ser diferente porque es la mejor historia jamás contada en los videojuegos".

La supremacía del personaje

Con respecto a su forma de enfocar las historias, Mazin pone en valor a los personajes y las relaciones que se establecen ellos como motor principal de cualquier relato. "Empecé 'Chernobyl' con una explosión, no había ninguna sorpresa. No me interesan las sorpresas en la trama. Me llama más la atención que si vamos a llegar a ese punto, cómo vamos a ir desde el inicio hasta ahí. Sabemos que Riley va a morir en 'The Last of Us', pero ¿cómo? Lo que más me gusta es que cuando todo funciona bien, te olvidas de que ya sabías algo. Me sentí así cuando vi 'Titanic', estaba tan metido en la historia de amor que me olvidé de que el barco se iba a hundir".

Aun así, reconoce que renegar de los volantazos no implica un rechazo diametral a subvertir las expectativas de los espectadores. "Siempre hay que engañar al público en cierta medida. Cómo se presenta la gente a sí misma, cómo les conocemos... Les vemos de una manera, pero luego descubrimos que son diferentes. Cuando conocemos a Ellie, alguien le pregunta su nombre y ella miente sin ninguna necesidad. Se está protegiendo a sí misma".

En cualquier caso, su prioridad es que los personajes lleven las riendas y que no sean meros engranajes que solo hagan avanzar una trama enrevesada. "Me aburre tener que esperar a que la trama me diga por qué es interesante", matiza un Mazin que, pese a sus reticencias con los giros, no tiene problema en abrazarlos si se cumple una condición que se extiende al resto de ámbitos: "Queremos que la gente vuelva semana tras semana y no me importa incluir cliffhangers, pero deben estar ligados a las relaciones de los personajes. Algo que acordamos al empezar con 'The Last of Us' fue que cuando hiciéramos secuencias de acción deberían tener un impacto en las relaciones, si no serían simples peleas".

Solo y acompañado

Pese a encarar 'Chernobyl' y 'The Last of Us' con la misma pasión y atención al detalle, Mazin ha tenido que ajustarse a un contexto muy diferente al adaptar la saga de videojuegos de Naughty Dog. El cambio más evidente es que en la miniserie histórica trabajó completamente solo en el apartado de guion, mientras que en el drama postapocalíptico ha tenido que unir fuerzas con Neil Druckmann, cocreador de la saga.

"Yo llegué como un fan y Neil llegó como el creador. Eso nos da dos perspectivas muy diferentes, pero nos une nuestro profundo amor por este mundo. La relación se basa en que los dos entendemos que adaptar requiere cambios, a no ser que no sea necesario. Lo complicado es saber qué cambiar y qué no. Tenemos que compartir nuestra opinión al respecto y por qué pensamos que habría que replicarlo o dónde hay alguna oportunidad como la de Bill y Frank", apunta.

"Neil y yo seguimos una regla sencilla: acordamos estar de acuerdo. Entonces, si estamos en desacuerdo, seguimos hasta que estemos de acuerdo, lo cual lleva tiempo y exige mucha paciencia y respeto mutuo. Aunque debatamos acerca de algo, no se trata de nuestro ego, sino de reflexionar sinceramente acerca de cómo lo valorará el público. En la segunda temporada no hemos cambiado nada, porque funciona. Esa fue nuestra primera decisión: mantener el proceso exactamente igual".

Y el fruto de ese proceso conjunto es una segunda temporada que recrudecerá aún más el mundo en el que habitan Joel y Ellie, en el cual irrumpirán nuevos personajes como Abby, la aguerrida joven interpretada por Kaitlyn Dever. No obstante, Mazin no ha querido comentar nada acerca del inminente regreso de 'The Last of Us', pero sí ha recalcado que esta entrega no será la última: "Hay más historia que contar".