'The Last of Us' anuncia la fecha de estreno de su segunda temporada y lanza nuevos pósters

Por Alejandro Rodera | |

HBO acaba de lanzar la tercera temporada de 'The White Lotus' y ya tiene en el disparadero el proyecto que tratará de triunfar en la época primaveral. Como se había anunciado previamente, la segunda entrega de 'The Last of Us' llegará en el mes de abril, poniendo fin a dos años de espera desde el cierre de la primera. Sin embargo, todavía estaba en el aire la fecha concreta de ese regreso, pero la cadena de pago de Warner Bros. Discovery se ha decidido a despejar la incógnita de una vez por todas.

Pósters individuales de la segunda temporada de 'The Last of Us'

El estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us'en el prime time de HBO en Estados Unidos, por lo que a España llegará, por cuestiones horarias,. Y para celebrar el anuncio,de esta tanda: los repetidores Ellie ( Bella Ramsey ) y Joel ( Pedro Pascal ), que posan sobre una guitarra y un reloj roto, y la recién llegada Abby ( Kaitlyn Dever ), que hace lo propio sobre una insignia de los Luciérnagas. Por tanto,, que cobrarán especialmente importancia en la nueva entrega.

De hecho, los carteles avisan de que "cada decisión tiene un precio", por lo que está claro que los actos cometidos hasta el momento tendrán consecuencias en el futuro. Y es que el tiempo, o más bien el paso del mismo, jugará un papel muy importante, ya que la segunda temporada arrancará cinco años después de la primera. Así pues, habrá un lustro de por medio en el que las relaciones habrán evolucionado y se habrá gestado un nuevo grupo, del cual forma parte Abby, que tendrá una incidencia mayúscula en la adaptación de los videojuegos de Naughty Dog.

Largo recorrido

De hecho, el tiempo también será un factor diferencial para los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, que han tenido que repartir los eventos del ambicioso segundo juego para que las piezas encajen en el formato televisivo. Para ello, han reducido la extensión de la siguiente entrega, que tendrá siete episodios, dos menos que su predecesora, y han podido planear con antelación una hoja de ruta que, según HBO, probablemente culminará con la cuarta temporada.