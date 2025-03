Por Pablo Fernández Pérez |

El estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us' está previsto para el próximo 14 de abril, por lo que falta menos para conocer todas las novedades que desajustarán el mundo de Joel y Ellie. Junto a Pedro Pascal y Bella Ramsey veremos a uno de esos elementos disruptores, Kaitlyn Dever, quien dará vida a uno de los personajes más importantes de esta segunda entrega: Abby. Los fans más fieles de los videojuegos sabrán la enorme relevancia de esta joven en la historia, por lo que su casting era un punto clave de cara al futuro del proyecto.

Cuando se anunció esta elección para el personaje fue algo muy llamativo, tanto por las diferencias físicas entre la corpulenta Abby y Dever como por el hecho de que la actriz ya estuvo a punto de interpretar a Ellie en una película sobre el videojuego que se empezó a desarrollar hace más de una década. "Esto siempre estuvo destinado a estar en mi vida, solo que de una manera diferente", ha expresado Dever a The Hollywood Reporter.

Kaitlyn Dever en 'The Last of Us'

Por su parte, los creadores de la ficción han reconocido que elegir a la Abby idónea era especialmente relevante y llegaron a sentirse "nerviosos" al respecto, pero el nombre de Dever surgió de forma natural. "Se nos ocurrió que debía interpretar a Abby. Nunca estamos seguros al 100% cuando fichamos a alguien, pero teníamos mucha confianza. Y cuando empezó a actuar junto a Bella y Pedro, estábamos como 'Hemos dado en el clavo otra vez'. Somos muy afortunados", explica Neil Druckmann.

De la misma manera, su socio Craig Mazin también ha querido defender una decisión que no ha estado exenta de polémica: "Buscábamos a alguien que pudiera ser el héroe, el villano, alguien a quien amamos, alguien que nos confunde... Tiene que hacer que conectemos, y Kaitlyn tiene esta naturaleza profunda. Hay actores con los que quieres salir y otros a los que quieres abrazar, y ella es ambos tipos a la vez".

El riesgo de Abby

Abby es un personaje a quien dio vida Laura Bailey en el videojuego original. Recordemos que, tras su interpretación, la actriz recibió numerosas amenazas de muerte por parte de los seguidores de la saga, por lo que Kaitlyn Dever se está enfrentando a un reto mucho mayor al de interpretar un simple papel en la serie. Esperemos que la historia no se repita.