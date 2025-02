HBO desvela cuántas temporadas tendrá 'The Last of Us'

Por Alejandro Rodera | |

El primer videojuego de la franquicia 'The Last of Us' fue compactado en una temporada de nueve episodios, pero la adaptación del segundo será otra historia. En su campo original, la obra de Naughty Dog ya dio un sustancial salto en términos de ambición y duración con su secuela, y la serie de HBO seguirá sus pasos al repartir la narración a lo largo de múltiples temporadas. Sin embargo, lo que no está confirmado es cuántas entregas serán necesarias para completar ese viaje, aunque la cadena de pago acaba de poner un número encima de la mesa.

El grupo de Abby en la segunda temporada de 'The Last of Us'

Siguiendo la estela del cocreador de la ficción, Craig Mazin, la responsable de Drama de HBO, Francesca Orsi,que se está barajando en estos momentos de cara al futuro de 'The Last of Us': ". No quiero confirmarlo, pero parece que serán esta temporada y después otras dos más y ya estaría".

Así pues, lo más probable es que la serie de 'The Last of Us' se extienda a lo largo de cuatro entregas, que no necesariamente compartirán longitud, como ya avisó Mazin en verano de 2023. "Pueden terminar siendo tres o cinco. Pero cuatro parece un buen número. Algunas temporadas, por la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más", expresaba el guionista, director y productor ejecutivo que, junto a Neil Druckmann, ha dado forma a los siete capítulos que vertebran la inminente segunda tanda.

Una historia de violencia

El regreso de 'The Last of Us' se producirá en abril, previsiblemente tras el cierre de la tercera temporada de 'The White Lotus', aunque por el momento no se ha especificado una fecha concreta. En España, los nuevos episodios se verán a través de Max, que nos brindará este retorno plagado de novedades como, por ejemplo, un salto temporal de cinco años que servirá para modificar la imagen de Joel y Ellie, así como para introducir a numerosos personajes que sacudirán la realidad de los protagonistas y pondrán a prueba las percepción del público.