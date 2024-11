El creador de 'Mujeres desesperadas' abre la puerta a un reboot ambientado en los 60

Por Pablo Fernández Pérez |

'Mujeres desesperadas', creada por Marc Cherry, estuvo ocho años en emisión, hasta el año 2012, a lo largo de 180 capítulos. Es una producción que, en su tiempo, ganó siete premios Emmy y tres Globos de Oro. Su creador ha concedido una entrevista para la revista People y ha declarado que estaría dispuesto a volver a la serie.

'Mujeres desesperadas'

Él asegura que. "La verdad es que tengopara hacerlo", revela el director, a lo que añade:. De este modo, confirma que Teri Hatcher Eva Longoria no están pensadas para el hipotético reinicio. No obstante, no deja pasar la oportunidad de agradecerles su trabajo:

A la hora de enfrentarse al planteamiento de un reboot, Cherry comenta: "Probablemente me hubiera gustado hacer realidad la idea en una década anterior". "El personaje que más extraño escribir es, en realidad, Wisteria Lane (...) Éramos dueños de toda la calle, la conozco como la palma de mi mano. Cuando alguien graba un anuncio en esa calle, lo sé al instante porque conozco todas esas casas, conozco el mapa". Pero faltaba por salir la bomba: "Hay momentos en los que pienso: '¿Sabes qué? Me pregunto si podría escribir Wisteria Lane en 1966'".

Sin embargo, no es tan fácil

El director asegura a People que no es tan sencillo hacer un reboot de una serie de este calibre, pues hay que ver "si todavía hay cosas por contar", ya que "si haces un reinicio, tienes que tener una muy buena razón artística para hacerlo". Por último, Cherry reconoce todo lo que aprendió en el tiempo de la serie, dejando la puerta abierta a una nueva versión sesentera de la ficción: "Hay una parte de mí a la que le encantaría volver atrás y hacerlo de nuevo gracias a la sabiduría que he adquirido con el tiempo". Aunque no sabemos si esto llegará en algún momento, no podemos olvidarnos de que Cherry ya experimentó con esa década en 'Por qué matan las mujeres', donde mostraba la vida de una ama de casa en diferentes épocas.