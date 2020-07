Así ha crecido Mason Cotton, el pequeño M.J. Delfino de 'Mujeres Desesperadas'

No es fácil destacar en la pequeña pantalla, pero más difícil es mantenerse. La historia de la televisión está repleta de casos de jóvenes talentos que vivieron el clímax de su carrera cuando tan solo eran unos niños. Ese es el caso Mason Vale Cotton, un joven actor estadounisense que debutó en el medio audiovisual a los 5 años de edad.

Mason Vale Cotton, en la etapa de 'Mujeres desesperadas' y en la actualidad

Tras algunos personajes episódicos en series como 'Medium' o 'Urgencias', su gran oportunidad le llegó con 'Mujeres desesperadas'. Su incorporación se produjo en 2008, cuando la ficción dio un salto de cinco años en su quinta temporada. Así descubríamos que Susan Mayer (Teri Hatcher) y Mike Delfino (James Denton) eran padres de un adorable niño, Maynard "M.J.".

Después del desenlace de la serie de Marc Cherry, Cotton fichó por la prestigiosa 'Mad Men' para dar vida a Robert "Bobby" Draper, el hijo de Don Draper (Jon Hamm) y Betty Hofstadt (January Jones). Un papel que interpretó durante las temporadas cinco y siete, cerrando así su etapa más exitosa en la pequeña pantalla.

Sus últimos proyectos

Desde el final de la ficción de AMC en 2015, ha desaparecido prácticamente de la pequeña pantalla, contando únicamente con una aparición episódica en 'The Grinder'. En la gran pantalla, ha participado en "Hey Arnold!: The Jungle Movie", "Mad Families" y "Scales: Mermaids Are Real". Actualmente, juega a futbol americano en el equipo de Notre Dame High School.