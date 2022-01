Nadie esperaba esta noticia y, de pronto, se convirtió en uno de los grandes alicientes de 2022. Todo se remonta al pasado 31 de diciembre de 2021, cuando unos minutos antes de finalizar el año, la cuenta oficial de la serie 'Mujeres desesperadas' publicó el siguiente tweet: "Esperando desesperadamente el 2022". Un texto que venía acompañado de una foto de los personajes encarnados por Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria y Dana Delany.

Las protagonistas de 'Mujeres Desesperadas'

¿Se está preparando el regreso de 'Desperate Housewives'? Puede que sí, puede que no, puede que sea un reencuentro o puede que simplemente estén jugando con nuestros sentimientos. Un solo tweet ha sido suficiente para generar todo tipo de teorías sobre el posible revival de la ficción creada por Marc Cherry ('Por qué matan las mujeres') que se emitió con éxito en ABC desde 2004 hasta 2012.

Lo cierto, es que no resultaría extraño que esto ocurriese dentro del contexto actual de la industria audiovisual donde abundan los regresos, secuelas, reencuentros, remakes y cualquier contenido que pueda apelar a la nostalgia. Si 'Sexo en Nueva York' acaba de hacerlo con 'And Just Like That...' en HBO Max, ¿no podría ocurrir lo mismo con las vecinas de Wisteria Lane en Disney+?

El final que podría condicionar su regreso

Aunque nada es imposible, el regreso de 'Mujeres desesperadas' sí se enfrentaría a algunos problemas argumentales, ya que Cherry se encargó de dejar bien atado (tal vez demasiado) el desenlace de la octava y última temporada hasta la fecha. La ficción mostró a las cuatro protagonistas originales jugando su tradicional partida de póker, una partida que sería la última. "Prometedme que esta no será la última vez que jugamos al póker juntas", pide Lynette Scavo. Pero lo cierto es que la voz en off de la serie, Mary Alice Young (Brenda Song), confirma que esto no volvió a ocurrir: "Fue una promesa hecha con toda sinceridad, pero por desgracia no pudo cumplirse".

Tras desvelarse que no volverían a reunirse para jugar juntas en Wisteria Lane, la narradora va contando que las cuatro protagonistas fueron abandonando el barrio en los meses y años siguientes para comenzar una nueva vida lejos de Fairview, siendo Susan Delfino la primera. Lynette y Tom se mudaron a Nueva York donde, cuando fuese una anciana, ella llevaría a sus nietos a jugar a Central Park. Gabrielle montó un negocio de personal shopper y llegó a tener hasta su propio programa de televisión. Mientras que Bree Van De Kamp se volvió a casar y se metió en política, convirtiéndose en senadora de Kentucky. ¿Podría casar este futuro con un regreso? Nada es imposible.