Cristian Suescun y el mundo erótico: "Por 100.000 euros me dejo penetrar por dos hombres"

Tras debutar en la pequeña pantalla como concursante de 'La casa fuerte 1' y 'Supervivientes 2020', el hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun ha querido aprovechar su popularidad para rentabilizarla en el mundo erótico. Desde hace algunos meses, Cristian Suescun comercializa imágenes y vídeos suyos totalmente desnudo a través de la red social OnlyFans. Incluso ha protagonizado una secuencia pornográfica junto a la actriz Apolonia Lapiedra. Este domingo se sentó en la edición 'Deluxe' de 'Sálvame' para hablar de su nueva profesión y aclarar su supuesta relación con el bailarín Rafael Amargo.

"Estoy en un momento de mi vida muy bueno y me va muy bien", comenzaba explicando Suescun, que confiesa haber disfrutado durante la grabación de su primer vídeo porno: "No me costó porque lo hicimos con nuestros móviles". "Me han ofrecido hacer una película de desnudos y estoy en ello", añadió, asegurando que este lunes graba "con una chica muy reconocida de OnlyFans, que se llama Mimi". A pesar de llevar bastantes minutos analizando su faceta en el mundo erótico, Lydia Lozano parecía no terminar de entenderlo y preguntó de forma inocente: "¿Os enrolláis en el vídeo?". Los colaboradores comenzaron a reír mientras Suescun respondió: "Hacemos un vídeo porno, Lydia".

Cristian Suescun en 'Domingo deluxe'

Más allá de su incursión en OnlyFans, Jorge Javier Vázquez y los colaboradores preguntaron por los servicios sexuales que está dispuesto a prestar por una desorbitada cantidad de dinero. "Estás en la aplicación TuAmo, yo te he visto", aseguró Miguel Frigenti. Ante la negación de Suescun, el colaborador insistió: "He encendido la aplicación en la sala VIP y me salías al lado". Tras aceptar que está registrado en la aplicación, desveló las peticiones más habituales que recibe: "Ofrezco azotes, te piden arrancar los pelos del sobaco o una foto de mis pies".

"Todavía no he quedado con nadie, pero me he he puesto el precio en 10.000€ si me la maman", confesó. "Pues a Rafael Amargo le has dejado en 1.000€ la felación", aseguró Víctor Sandoval. A continuación, el joven comenzó a poner precio a los servicios sexuales que estaría dispuesto a ofrecer a cambio de una suculenta cantidad de dinero: "Pido 50.000 euros por un completo. Una penetración de activo serían unos 40.000 o 50.000€". "Por 100.000 euros me dejo penetrar por dos hombres. Aunque luego voy a andar cojo una temporada", añadió al ser preguntado por el presentador.

"Rafael Amargo me pagó por hacerle un servicio de gigoló"

Por otro lado, Suescun aclaró su relación con el bailarín Rafael Amargo y explicó cómo se conocieron: "Fue a través de un amigo que tenemos en común. Fui a una fiestas, hubo feeling y nos dimos los teléfonos". El 'superviviente' asegura que hubo una "una conexión y una complicidad muy bonita" entre ambos debido a su interés por el flamenco. De hecho, afirma haber dado "dos o tres clases" de flamenco con el bailarín y hasta se atrevió a demostrarlo en el plató de Telecinco ante las risas de los colaboradores. En ese momento comenzaron las incoherencias entre la entrevista previa que realiza un redactor con lo que estaba ocurriendo en directo. Según aseguraba el programa, Suescun dijo: "Nunca he tenido sexo con penetración con Rafael, siempre me hacía la felación a mí". A lo que él respondió: "No he contado eso". "He contado que me pagó por hacerle un servicio de gigoló, por un baile", matizó.

Sus servicios sexuales y su supuesta relación con Amargo hicieron que el presentador preguntase a Frigenti: "¿Crees que Cristian es maricón?". A lo que el colaborador respondió: "Yo creo que sí, y que le va el rollo amo y esclavo". Ante este debate sobre su orientación sexual, Suescun quiso zanjar el tema: "No hay que etiquetar personas con maricón y hetero, yo soy persona".