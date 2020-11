Cristian Suescun le propone a Mari Cielo Pajares grabar vídeos porno

El programa de 'Socialité' del 8 de noviembre ha mostrado el contenido de los mensajes que se intercambiaron Cristian Suescun y Mari Cielo Pajares horas antes de que la hija de Andrés Pajares comenzase su aventura en 'La casa fuerte 2'. El hermano de Sofía Suescun se ha abierto una cuenta en OnlyFans y ha propuesto a la directora de cine grabar contenidos para adultos.

Conversación entre Mari Cielo Pajares y Cristian Suescun emitida en 'Socialité'

Últimamente hay varios famosos que se están creando cuentas en OnlyFans, exitosa red social donde suben fotografías y vídeos eróticos. Si se llega a tener una gran cantidad de seguidores puede resultar realmente rentable. Al descubrir que la participante de 'La casa fuerte 2' ya tenía un perfil subido de tono, el exsuperviviente quiso tantear el terreno para ver cómo utilizaba ella la aplicación: "Estoy flipando, es una pasada lo fácil que se gana dinero", comenzaba el hermano de Sofía. "Yo no gano tanto porque tengo mis límites. No soy amiga de la censura, así que hay desnudos integrales, pero, en ningún caso, imágenes para adultos o contenidos explícitos", dejaba claro desde un principio Mari Cielo.

Sin embargo, el hijo de Maite Galdeano siguió indagando a ver si la participante de 'La casa fuerte 2' podía estar interesada en sobrepasar esos límites que se había impuesto ella misma: "Me han dicho que se puede sacar mucha más tajada si practicas relaciones íntimas, ¿tú nunca lo has pensado?", dejaba caer el exsuperviviente. Pero no tuvo suerte con Mari Cielo, quien volvió a recalcar que no juzga a quienes lo hacen, pero que ella no lo hace porque no se sentiría cómoda: "Todos lo consumimos, pero yo no me dedico a ello". Bien es cierto que la hija de Andrés Pajares ya participó en una cinta para adultos en 2014 que hizo con Playboy TV, la cual promocionó en el programa de 'Sálvame'.

"No veía otra opción"

En el caso de la participante de 'La casa fuerte 2', esta tomó la decisión de abrirse una cuenta debido a la crisis por el coronavirus: "Todo lo que tenía de proyectos para poder pagar el alquiler y ayudar a mi madre se desvanece. No tenía paro ni ERTE y estaba sin posibilidad de pagar un alquiler. No veía otra opción", explicó en 'Sálvame' el 1 de septiembre de 2020. De todas formas, la red social se ha hecho tan famosa que cada vez son más las celebrities de Mediaset que se crean perfiles. A parte de Mari Cielo Pajares, se encuentran famosos como: Jacobo Ostos, Daniela Blume, Amor Romeira, Lola Ortiz, Steisy, Alberto Santana o Andrea Gasca.