Cristian Suescun enseña su pene en 'Sábado deluxe': "Me han ofrecido 10.000 euros por chupármela"

La carrera profesional de Cristian Suescun ha despegado por todo lo alto en la industria audiovisual para adultos. Después de haber participado en dos realities seguidos de Telecinco, 'Supervivientes 2020' y la primera edición de 'La casa fuerte', el hermano de Sofía Suescun se creó una cuenta de OnlyFans donde poco a poco ha ido haciéndose un hueco y está empezando a tener mucho éxito. Convertido en todo un profesional de la seducción, el exsuperviviente ha visitado el plató de 'Sábado deluxe' para contar cómo está siendo su experiencia en la red social y además ha hecho un pequeño adelanto a alguno de los colaboradores de sus partes más íntimas.

Cristian Suescun en el plató de 'Sábado deluxe'

El hijo de Maite Galdeano se sentaba como invitado del programa el 28 de noviembre realmente orgulloso de lo que estaba consiguiendo con la aplicación para adultos, donde llega a ganar 6.000 euros al mes gracias a las suscripciones. Antes de la entrevista, Víctor Sandoval ha tenido el placer de ver con sus propios ojos el miembro viril de Cristian Suescun en los pasillos de Telecinco, una exclusiva que solo los seguidores premium pueden disfrutar en su cuenta de OnlyFans: "Es muy grande. Me la ha enseñado ahí fuera y me he quedado muerto", ha reconocido el colaborador.

A pesar del éxito que está teniendo en la red social, Suescun es ambicioso y quiere dar un paso más allá, pues ha asegurado que está tratando de abrirse al mundo del cine para adultos. Aunque en la entrevista previa se negaba a dar el nombre de con quién estaría hablando para iniciarse en este género, la redactora adivinaba que se trataba de Apolonia Lapiedra, toda una estrella de este tipo de cine. El exconcursante de 'La casa fuerte' no tiene límites, algo que ya demostró nada más comenzar su andadura en la red social, pues intentó convencer a Mari Cielo Pajares para que fuese su compañera en este tipo de proyectos.

Las proposiciones que ha recibido Cristian Suescun

Durante su entrevista en 'Sábado deluxe', Cristian Suescun ha afirmado que, aparte del sueldo que se embolsa al mes, también ha recibido suculentas ofertas de diferentes clientes: "Me han ofrecido hasta 10.000 euros por chupármela", ha puesto como ejemplo el invitado por una proposición realizada por un hombre. Aunque en ese caso finalmente no se llegó a un acuerdo, el hijo de Maite Galdeano ha asegurado que no se cierra a nada. A pesar de que el exsuperviviente ha negado haber mantenido alguna relación homosexual anteriormente, Sandoval ha dejado caer que eso ya había ocurrido pero sin recibir dinero.

Sus planes de futuro

Cristian Suescun ha afirmado que tanto su madre, Maite Galdeano, como su hermana, Sofía Suescun, le apoyan firmemente en sus proyectos y están realmente contentas por el éxito obtenido en la red social. Sin embargo, aunque a corto plazo los planes de futuro del exsupervivientes están relacionados con el cine para adultos, Suescun confiesa que su nueva aventura profesional está dirigida a un fin principal: recaudar dinero y convertirse en piloto.