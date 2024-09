Cristian Suescun responde a Maite Galdeano en '¡De viernes!': "Me siento como una mierda"

Por Joan Centelles Martínez |

Después de varias semanas desde que estallara la guerra entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano, Telecinco sigue apostando en su programación por la disputa familiar. La última de las intervenciones la ha protagonizado Cristian Suescun en '¡De viernes!', que se sentaba en el plató del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta una semana después de que lo hiciera su madre y dos después que su hermana. En su entrevista, Suescun tomó partido por la pareja y cargó duramente contra Galdeano, siendo más duro que nunca con ella.

Cristian Suescun en '¡De viernes!'

Además de hablar del drama familiar,, entre otras cosas. Además, Galdeano también afirmó en su entrevista que "'', unas acusaciones que Suescun desmentía durante el programa: "". Según expresó, todo esto lo hacía "por agarrarse a algo".

Para explicar esta compleja y difícil relación con su madre, Suescun se abrió en canal para contar su infancia, marcada por la ausencia de Galdeano. Tal y como reveló, después de la separación de sus padres, un juez le mandó a él a vivir con su padre y a su hermana con su madre, momento en el que esta última cortó la relación con él: "A partir de ahí mi madre me da de lado, yo quiero ir a visitarlas y mi madre ni me abre ni me coge el teléfono". Suescun añadió también que su madre no le dio nunca cariño de pequeño: "No recuerdo un beso o un abrazo o un te quiero. Sin embargo con Sofía sí".

Según continuó contando, sentía que su madre lo había abandonado: "Me siento como una mierda. Quiere coger a Sofía y hacerla como ella, manipularla y el hijo que se vaya con su padre, que es como él y ya está. (...) He sufrido mucho, me lo he comido yo solito, pero como que me he acostumbrado a estar así, a tener una madre así", explicaba en la entrevista, aunque también reconocía que ese trato le ha pasado factura tiempo después: "Me siento mal por mí, como una mierda. Siento que no valgo nada, que mi vida no vale, que no tengo el apoyo de una madre".

¿Qué es lo que más le ha dolido a Cristian por parte de su madre?



Se posiciona con su hermana

En su visita a '¡De viernes!', Suescun escuchó en directo audios inéditos en los que Galdeano atacaba a Kiko Jiménez y tachaba al andaluz de "sinvergüenza", "dominante" o "aprovechado". Una guerra de la que Suescun opinaba: "Hasta donde podíamos la hemos defendido, pero mi madre ha llegado un punto que ya llevan cinco años y ha pensado 'Mucho tiempo ya, habrá que dejarlo, se me está yendo de las manos, está optando más por Kiko y tengo que hacer algo'". En esta guerra que sigue abierta entre madre e hija, Suescun no dudó en posicionarse al lado de su hermana: "Es mayor, se vale por sí misma y no la domina nadie. Mi hermana puede tener una personalidad un poquito más así, pero cuando explota tiene su carácter".