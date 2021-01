Cristian derrocha talento en 'Got Talent' en honor a su abuela: "No necesito a mi madre, porque tengo su amor"

La noche del viernes 22 de enero, Telecinco emitió la segunda gala de 'Got Talent España', en la que se incluyeron nuevas y variadas actuaciones de los distintos concursantes de la edición. Entre ellos, se encontraba Cristian, un cantante que se presentaba en compañía de su abuela, a quien dedicó su actuación, dado que era la mujer que lo había cuidado desde que su madre lo abandonó con nueve meses de edad.

Cristian lo da todo en 'Got Talent' ante las atentas miradas de su abuela y su marido

"He venido con mi marido y con la mujer de mi vida, que es mi abuela, porque veía una manera maravillosa de agradecerle todo lo que ha hecho por mí y lo que sigue haciendo a día de hoy", manifestó el concursante, tras lo cual aseguró que su abuela "para mí es todo, mi vida". "Soy quien soy y he podido ser quien y quiero ser, gracias a ella", declaró el artista, antes de desvelar el origen de su estrecha unión: "con nueve meses, mi madre, por circunstancias de la vida, me tuvo que dejar en casa de mi abuela".

"Las primeras noches fueron terribles", explicó Cristian, algo con lo que coincidió su abuela. "Lloraba el pobrecito y eso me rompía el alma", declaró la mujer, emocionada. "Ni imagino cómo se tuvo que sentir ella al saber que su hija me había dejado allí, no sabía por cuánto tiempo. Un mes, dos meses... o, como hasta ahora, toda la vida", añadió el concursante, tras lo cual afirmó que "para ella, soy su vida. Tiene nueve hijos y dice que soy el décimo, el pequeño". "Mi madre apareció, pero no por mí. Apareció y ya está. No la necesito porque todo mi amor está cubierto con mi abuela", concluyó Cristian, antes de subirse al escenario, donde derrochó todo su talento como cantaor.

Pura "energía y verdad"

"Te has quedado a gusto. Tienes mucho arte, de verdad. Has hecho una versión de una canción muy escuchada, y tú la has hecho única, tuya, diferente y con mucho arte", observó Edurne, satisfecha después de disfrutar de la actuación de Cristian. "Lástima del pie de micro, te veía con ganas de bailar y estabas que tenías que volver porque si no, perdías la estrofa", manifestó por su parte Risto Mejide, para después confesar que "me ha dado mucha pena que no cogieras el micro y te dedicaras a recorrer el escenario, que es lo que te pedía el cuerpo". "Para mí, una de las cosas más importantes que intento dar cuando actúo son dos cosas: energía y verdad. Y tú has dado aquí energía y mucha verdad", añadió Dani Martínez, poniendo punto final a las valoraciones antes de que los jueces otorgaran tres "síes" al cantante.