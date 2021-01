'Got Talent España': Santi Millán y el equipo recrean el mítico baile del ataúd al ritmo del veterano DJ Poly

La noche del viernes 15 de enero, Telecinco estrenó la sexta temporada de 'Got Talent España' con unas audiciones que, de nuevo, estuvieron a cargo de Santi Millán, mientras que Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide volvían a ocupar sus asientos en el jurado. Una primera sesión de audiciones que concluyeron con la demostración del veterano DJ Poly, quien logró poner a todo el teatro en pie con su breve sesión e, incluso, provocó que Millán y varios miembros del equipo recrearan el baile del ataúd que hace unos meses se convirtió en todo un meme en redes sociales.

Santi Millán y parte del equipo de 'Got Talent' recrean el baile del ataúd al ritmo de la música de DJ Poly

El concursante, de origen santanderino, llegó acompañado de su hijo, para presentarse como alguien que "nunca paso desapercibido". "He destacado muchísimo, hacia un lado y hacia otro: gente que te quiere muchísimo y gente que te odia a muerte", reconocía Poly, antes de subirse al escenario, algo que no le daba miedo porque "he hecho la mili". "A la música me dedico desde hace un montón de años: como se puede ver, no soy ningún chiquillo", reconocía el cántabro quien, una vez ante el jurado y el público, manifestó que "creo que la edad no es un impedimento para disfrutar y hacer lo que a uno le apasiona. No creo que tenga que haber un rango de edad".

Antes de comenzar a demostrar su talento, el hombre de sesenta y dos años se cambió de look, para colocarse una camisa rosa y una gorra del mismo color, al igual que sacó su mesa de mezclas. "Se va a caer esto", vaticinó Martínez, antes de que la sesión arrancara al ritmo de Queen. Una elección que desconcertó al principio, para dar paso a canciones más actuales con las que hizo bailar tanto al público como a Dani y Edurne. Entre ellas, el DJ la canción que se hizo viral con las imágenes de unos portadores de ataúd africanos bailando mientras lo sostenían. De hecho, el equipo del programa recreó dicha imagen sobre el escenario, con Santi Millán al frente, mientras la gente no dejaba de bailar.

"Soy un disc-jockey de la vieja usanza"

"Ostia, creo que estoy emocionado", reconocía Poly, llevándose las manos a la cara al concluir la exitosa sesión, tras lo cual apuntó a la posibilidad de que incluso Risto hubiera movido la cabeza al ritmo de la música, a pesar de que ni siquiera se había puesto en pie. "Un buen DJ tiene que mover la pista, y tú has puesto esto patas arriba", alabó Dani, mientras que Edurne aseguró habérselo pasado tan bien que "he olvidado por un momento que estaba en 'Got Talent'". "Llevo mucho tiempo trabajando con música. Soy un disc-jockey de la vieja usanza, empecé con vinilos", explicó Poly, quien confesó que "ahora me reciclado" y había recurrido a la tecnología. En cuanto a Mejide, el juez admitió que no le gustaba su nombre artístico y apuntó a la posibilidad de que se lo cambiara por "DJ Residente", antes de darle un "no", porque "la entrada no ha sido buena, ha habido una base que no ha entrado a tiempo", mientras que sus compañeros le otorgaron dos "síes".