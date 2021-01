La ternura de Mara en 'Got Talent', con su magia sobre el impacto del Covid-19: "Algo en nosotros se rompió"

El viernes 22 de enero, la sexta edición de 'Got Talent España' emitió su segunda gala en Telecinco, en la que Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide volvieron a disfrutar de múltiples actuaciones de todo tipo que tuvieron que valorar una vez más. Entre ellas, estuvo la de Mara, una pequeña de siete años que sorprendió no solo por su ternura, sino también por su sencillo aunque emotivo número de magia, en el que habló del impacto de la cuarentena por el Covid-19 en los niños como ella.

Edurne, encandilada con el número de magia de Mara en 'Got Talent 6'

"Me gusta hacer manualidades, jugar con mis amigos y no estar encerrada en casa, aburrida", se presentaba la pequeña concursante, al recordar el confinamiento que arrancó en el mes de marzo. "Lo he pasado supermal en el coronavirus", confesaba Mara, quien lamentaba, sobre todo, no haber podido ir al colegio. "Me gustaría muchísimo hacer que desaparezcan las mascarillas, el gel y el coronavirus", deseó la niña, antes de subirse al escenario con su pequeño maletín, para realizar un número frente a los jueces en el que contó con el apoyo de Edurne. "Hoy no he venido a hablar de mí, sino de nosotros. Me gustaría ser la voz de todos los niños del mundo", manifestó Mara.

"De repente, toda nuestra vida se detuvo y algo en nosotros se rompió: no más colegio, no más salidas al parque, no disfrutar de aquel lugar favorito, no abrazar a nuestros abuelos", prosiguió la chiquilla, rompiendo un hilo en pedazos a medida que mencionaba todo lo que se había perdido durante el confinamiento. "Y todo porque nos teníamos que quedar en casa y protegernos de un malvado virus que nadie quería", manifestó Mara, tras lo cual solicitó a Edurne que hiciera "una bolita" con los pedazos de hilo que fue depositando en su mano. "Pero nos dimos cuenta de que juntos somos más poderosos. Y que, unidos, creamos la mayor magia que puede vencerlo todo", remató la concursante, tras tomar la bola para unirla en un hilo completo, sin fisuras, despertando el aplauso de los presentes.

Venciendo la timidez con magia

Santi Millán se une a Mara en el escenario de 'Got Talent 6'

"Muchísimas gracias por hacerme partícipe de tu espectáculo, que ha sido precioso. Eres una magnífica maga", elogió Edurne, antes de que Dani le diera la enhorabuena a Mara. "A veces decimos a los magos mayores que igual tienen buenos números, pero no saben transmitir. Tú lo has hecho muy bien porque nos has contado una historia y está muy bien construido", alabó el jurado, mientras que Risto señaló que, probablemente, la niña era "la maga más joven que hemos tenido en 'Got Talent'", además de que había hecho "muy bien" su número. "Con tu permiso, vamos a dedicarle tu número a todos los abuelos de España que han tenido lejos a sus nietos y no los han podido ver y que seguro que han visto en ti a esos nietos maravillosos", añadió Mejide, con quien Mara se mostró de acuerdo, con timidez.

De hecho, la actitud algo esquiva de la pequeña no pasó desapercibida a los jueces, por lo que Santi Millán tuvo que intervenir para aclarar qué era lo que ocurría realmente. "Os voy a explicar una cosa que no sabéis: resulta que Mara es una niña muy tímida y sus padres la apuntaron a una clase de magia como algo terapéutico, para vencer su timidez", explicó el presentador, quien añadió que "le ha cogido gusto a la magia". "Lo de la timidez, todavía está ahí. Pero lo de venir aquí a este escenario y enfrentarte a ellos, es algo impresionante", destacó Millán, tras lo cual el jurado le otorgó tres "síes" a Mara. "Me ha emocionado muchísimo, pero no quería ponerme a llorar con ella delante. Si ha sido duro para nosotros, es que para los niños...", comentó Edurne, una vez que la pequeña maga se hubo retirado.