Cristina Pedroche, criticada por la madre de la niña viral de la Cabalgata: "Mi hija tiene más cerebro que tú"

El pasado 5 de enero, una niña de Villanueva del Ariscal (Sevilla) se convirtió en inesperada protagonista televisiva al "salvar" a su padre, reportero de Canal Sur que ejercía su trabajo en ese momento, de ser atropellado por un tractor durante la clásica Cabalgata de Reyes de dicha localidad. La imagen de la joven alertando a su padre de que venía el tractor se hizo viral en pocas horas por lo tierno de la escena.

Cristina Pedroche y la niña viral de la Cabalgata

Al día siguiente, Cristina Pedroche retomó la historia en 'Zapeando': "Lo siento muchísimo, pero esa niña no quería salvar al padre. Quería salvar al coche teledirigido, vamos", dejó caer entre risas la colaboradora de laSexta, en referencia al juguete que el progenitor sostenía entre sus manos. Un comentario que no ha pasado por alto la madre de la criatura.

"No, guapa. Mi hija gracias a Dios tiene más cerebro que tú", respondió la madre a través de Twitter, desencadenando una serie de reacciones tanto a favor como en contra. La mayoría de los tuiteros restaban importancia al asunto, destacando que seguramente ni la propia Pedroche habría escrito ese chiste, lo que no aplacó precisamente sus ánimos.

"O tienes gracia o no la tienes"

La madre volvió a responder tajante: "A ver, sé que eso está guionizado, pero una cosa es intentar hacer humor y otra muy diferente es conseguirlo. Y a mí esta tipa no me hace gracia ninguna por mucho chiste que le pongan a leer", aseguró. "O tienes gracia o no la tienes, no hay más. Y esta precisamente graciosa no es", zanjó a continuación.