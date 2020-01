El guiño de Inmaculada Galván y Emilio Pineda a Cristina Pedroche en 'Madrid directo': "Tú ibas más elegante"

Es innegable que uno de los temas más comentado año tras año en las Campanadas es el vestido de Cristina Pedroche. La presentadora ha conseguido generar un gran interés entre la audiencia por saber cómo irá vestida; una expectación que se traduce en términos de audiencia y es que en el paso del año 2019 al 2020, la retransmisión de Antena 3 que ella presentó junto al cocinero y presentador Alberto Chicote logró un espectacular 28,7% de share y 4.749.000 espectadores; acercándose más que nunca a La 1, que reunió a 4.763.000 personas y un 28,8% de cuota.

Especial Cabalgata de Reyes de 'Madrid directo'

No sorprende por tanto que los comentarios sobre su estilismo sean constantes en redes sociales y medios de comunicación y prueba de ello es lo que en los últimos días han dicho rostros conocidos como Risto Mejide o Xavier García Albiol sobre la de Vallecas. A ellos se les suman ahora Inmaculada Galván y Emilio Pineda, presentadores del exitoso programa de Telemadrid 'Madrid directo'. Ambos realizaron un guiño a su "rival" esa noche y es que ellos junto a todo el equipo de reporteros de la apuesta de Cuarzo para la cadena pública fueron los encargados de despedir 2019 en Telemadrid desde la Puerta del Sol de la capital.

Pineda y Galván se encontraban este lunes 5 de enero liderando un programa especial con el que 'Madrid directo' estaba cubriendo la gran Cabalgata de Reyes que recorrió el centro de Madrid, desde la Castellana hasta Cibeles. Con la ayuda de su amplio equipo de reporteros, contaron minuto a minuto lo que estaba sucediendo y fue precisamente al final de la retransmisión cuando nombraron a su compañera de Campanadas. Cuando los tres Reyes Magos estaban a punto de llegar a la puerta del Ayuntamiento de Madrid vimos un espectáculo protagonizado por un conjunto de figurantes que se encontraban disfrazados con unos trajes que simulaban metal; un material que recordaba sin duda al atuendo de Pedroche el 31 de diciembre de 2019.

El zasca de Emilio Pineda

Inmaculada Galván no pudo evitar comparar a estos hombres-estrella con la presentadora, aunque empezó haciéndolo de forma sutil. "No me digas que estos trajes no te recuerdan a alguien", le dijo a su compañero Emilio Pineda. "¿Alguien conocido?", respondió a este, a lo que Galván volvió a replicar: "Muy conocida, que dio las uvas (...) que tenía un traje como muy rígido". Fue entonces cuando el presentador de 'Madrid directo' se dio cuenta que se estaba refiriendo a Pedroche y no a ella misma: "¡Ahh vale! ¡Ya!". El conductor no dudó en recordar que por ese traje "ha tenido muchos memes" aunque afirmó a su compañera que "tú ibas mucho más elegante". Finalmente, este optó por cambiar de tema y es que, tal y como él mismo reconoció, "nos estamos metiendo en un jardín.... vamos a salirnos".