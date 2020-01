La dura crítica de Xavier García Albiol a Cristina Pedroche: "Es como Cristiano Ronaldo pero sin talento"

Cada año, una de las grandes protagonistas de las Campanadas es sin duda Cristina Pedroche, o mejor dicho, su vestido. El atuendo elegido por la colaboradora de 'Zapeando' cada Nochevieja es motivo de infinidad de comentarios en redes sociales y despierta sin duda un foco de interés muy alto en los medios de comunicación y también entre los espectadores. Prueba de ello es la tendencia a la alza de las audiencias que anualmente consigue la retransmisión en Antena 3. En el paso de 2019 a 2020, la cadena logró un espectacular 28,7% de share y 4.749.000, rozando lo consigue en la misma franja de emisión por La 1 (4.763.000 y 28,8%).

Cristina Pedroche, Josie y Xavier García Albiol

Es evidente que Pedroche no deja indiferente a nadie y es que más allá de los comentarios de usuarios anónimos en redes sociales, no son pocos los rostros conocidos que también se mojan respecto a su papel en las Campanadas. El último en sumarse ha sido Xavier García Albiol. El conocido político catalán que forma parte de las filas del Partido Popular no ha dudado en lanzar una contundente crítica a la de Vallecas, afirmando que es una presentadora sin talento ni profesionalidad. Lo ha hecho en su cuenta oficial de Twitter junto a una imagen de la presentadora con el vestido elegido para presentar las Campanadas 2019-2020.

"He visto que Pedroche, tras mostrar su vestido dijo en directo, sin cortarse un pelo "sentirse más diosa que nunca. Esta mujer que se cree una diosa me ha recordado a Cristiano Ronaldo cuando habla de sí mismo, pero evidentemente sin el talento y la profesionalidad del portugués", ha escrito el político. Un contundente mensaje que por ahora no ha recibido respuesta alguna por parte de la presentadora. Pese a ello, el tuit sí ha rozado los 400 'retuits' en menos de dos días y más de 2.100 likes, aunque no ha recibido demasiados comentarios positivos, tal y como podemos comprobar en el 'timeline' de la conocida red social.

La respuesta de Josie

Uno de los que no ha dudado en responder ha sido Josie, responsable del estilismo llevado por Pedroche: "Usted de profesionalidad no puede hablar ni alto ni claro porque necesita urgentemente clases de dicción... ¡Y eso que pretende ser político! Se le debería caer la cara de vergüenza". Pero no ha sido el único y es que por ejemplo, un usuario escribía: "No me puedo creer que seas tan cuñado", escribía un usuario, mientras que otro recordaba al político los problemas que el jugador de fútbol ha tenido con Hacienda: "Cristiano Ronaldo es ese tipejo que defraudó a Hacienda y se le perdono no se cuántos millones de euros". Otra usuaria cargaba directamente contra Albiol mencionando sus resultados en las últimas elecicones: "¿Y de tu talento que hay que decir? ¿Sabes distinguir al triunfador del fracasado? No es lo mismo dimitir porque te abandonen los votantes que sentirse diosa por conseguir sus objetivos. La audiencia".