El enigmático mensaje de Risto Mejide sobre "Star Wars", ¿dirigido a Cristina Pedroche?

No hay tema más comentado en Nochevieja que el vestido de Cristina Pedroche. La expectación que despierta el atuendo de la presentadora de la retransmisión de las Campanadas en Antena 3 es cada año más alto y prueba de ello son los espectaculares índices de audiencia que esta y Alberto Chicote consiguen en Atresmedia. En el paso de 2019 a 2020, la emisión superó los 4,7 millones de espectadores (28,7%), rozando incluso lo conseguido por Televisión Española (4.763.000 y 28,8%). Es evidente que el rol de Pedroche da mucho juego, tanto para bien como para mal, y es que además de halagos, esta ha recibido infinidad de críticas en los últimos años.

Cristina Pedroche y Risto Mejide

Algunos rostros conocidos no han dudado en cargar contra ella, como es el caso del político catalán Xavier García Albiol, que tuiteaba: "He visto que Pedroche (...) sin cortarse un pelo sentirse más diosa que nunca (....) me ha recordado a Cristiano Ronaldo cuando habla de sí mismo, pero evidentemente sin el talento y la profesionalidad del portugués". Paralelamente, encontramos a Risto Mejide, que ha lanzado un enigmático mensaje que parecía ir dirigido directamente a la presentadora. El jurado de 'Got Talent España' y 'Todo es mentira' en Mediaset tuiteaba este 2 de enero unas líneas que muchos han interpretado como una referencia al papel de Pedroche en la retransmisión.

"Me fascina el personaje de C3PO, el único androide pacifista y totalmente desarmado del universo "Star Wars". A lo largo de la saga es encarcelado, esclavizado, torturado, descuartizado y hasta lobotomizado. Y aún así, y pese a todo, consigue llegar al final. Moraleja?", escribía el publicista. No han sido pocos los que han relacionado este mensaje con Pedroche ya que esta lució una armadura que a muchos recordaba la a la que lleva C3PO de "Star Wars". La de Vallecas eligió un diseño realizado por el Jacinto de Manuel, confeccionada con fibra de vidrio de materiales reciclados y cubierta de pan de oro, acompañada de una falda negra de seda de cinco metros sujetada al cuello con una gargantilla de seda.

Me fascina el personaje de C3PO, el único androide pacifista y totalmente desarmado del universo Star Wars. A lo largo de la saga es encarcelado, esclavizado, torturado, descuartizado y hasta lobotomizado. Y aún así, y pese a todo, consigue llegar al final. Moraleja? — Risto Mejide (@ristomejide) January 2, 2020

La respuesta en redes

¿El mensaje iba directamente dirigido a Pedroche por el rol que lleva teniendo en las Campanadas desde hace varias temporadas? Muchos creen que sí, tal y como han replicado a Mejide en Twitter. "Cristina Pedroche es indestructible" escribía uno, mientras que una usuaria respondía: "La verdad es que sí, a mi la Pedroche también me gusta". Por su parte, otro copiaba el mensaje de Risto, aunque variaba ligeramente el final: "Y aún así, y pese a todo, consigue llegar para dar las uvas", mientras que otros directamente respondían con la imagen de la presentadora. Por ahora, Mejide no ha querido aclarar si esta inesperada referencia cinematográfica tiene que ver con Pedroche, aunque todo parece indicar que sí.