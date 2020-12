Cristina Pedroche vuelve a desnudarse para promocionar las Campanadas 2020-2021

Ya está en marcha la cuenta atrás para despedir el 2020 que tantos problemas ha traído y recibir con gran esperanza el ansiado 2021. Por primera vez la Puerta del Sol estará vacía, por ello, las cadenas han apostado por anfitriones muy conocidos que se encargan de tomar las uvas el 31 de diciembre en una retransmisión que será histórica. No podía faltar en este evento Cristina Pedroche, que ya se encuentra inmersa en su propia campaña de Navidad. Aparte de su famoso vestido de Nochevieja, la presentadora repite su tradicional desnudo para promocionar las Campanadas que celebrará junto a Alberto Chicote en Antena 3.

Mientras que en 2019 la colaboradora de 'Zapeando' se desnudó frente a cientos de personas en pleno centro de Madrid, en esta ocasión ha expuesto su temor de quedarse "sola" durante la cita más importante del año. Despertándose en su cama completamente desnuda y tapándose con un edredón blanco, la presentadora escucha atemorizada sus miedos más profundos. Pedroche se hace terapia a sí misma por el "miedo" que le ha entrado al saber que este año no habrá gente en la Puerta del Sol como medida preventiva para reducir la expansión del Covid-19.

Es la séptima vez que la presentadora participará en el evento y a pocos días de que se celebre ha compartido su vídeo promocional a través de su cuenta de Instagram: "Mucho miedo. Incertidumbre. Inseguridad. Nervios. Esto es lo que siento a 5 días de las Campanadas. Porque este año será la primera vez en la historia que no habrá nadie en la Puerta del Sol. Vosotros me entendéis, ¿no?". Como es habitual, Pedroche no ha desvelado ningún detalle sobre su vestido que se descubrirá en el último momento, eso sí, la colaboradora de 'Zapeando' sigue incrementado la expectación gracias a las pequeñas pistas que va aportando en sus redes sociales y durante sus entrevistas en televisión.

Arrasa en audiencias

El misterio por conocer cómo será el vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en una tradición durante la época festiva. A pesar de las críticas que recibe cada año por su modelo, los números hablan por sí solos y es que desde que la presentadora apareció en televisión conduciendo sus primeras Campanadas en 2014 en laSexta, ha conseguido fragmentar a la audiencia, que ya no se centra en ver la cita más importante del año en la tradicional Televisión Española. Su éxito ha llegado a tal punto que en 2019, Antena 3 volvió a superar su récord histórico consiguiendo un 28,7% de share y se quedó a tan solo una décima de superar a La 1 que obtuvo un 28,8% de cuota de pantalla. ¿Podrán superar Alberto Chicote y Pedroche a Ana Obregón y Anne Igartiburu?