Cristina Pedroche y Josie ya trabajan en el vestido de las Campanadas 2022-2023

Lorenzo Caprile acudió el pasado 15 de febrero a 'El hormiguero', donde habló de los vestidos que le diseñaba a Anne Igartiburu para las Campanadas. Aprovechando que se encontraba en Antena 3, Pablo Motos le pidió opinión sobre los diseños de Josie para Cristina Pedroche. El juez de 'Maestros de la costura' alabó sus looks, aunque mencionó que, en ocasiones, le da la sensación de que se quedan cortos.

Josie y Cristina Pedroche en las Campanadas 2021-2022

'Zapeando' trató este tema al día siguiente y Dani Mateo tomó la oportunidad de preguntarle a Cristina Pedroche si ya estaban ideando los primeros trazos y bocetos para el vestido de las Campanadas 2022-2023. "Los trazos se hacen en enero, si no iríamos tarde", confesó la colaboradora. "Ideas hay muchas y concretas unas cuantas. Tengo a Josie bastante nervioso porque quiere quedar conmigo ya para explicarme una cosa, pero yo necesito un poco más de espacio. Una vez que tenemos la idea yo me relajo, pero no hace falta vérmelo ya puesto".

Sin embargo, Pedroche dejaba claro que todavía no está confirmado que ella repita como presentadora de las Campanadas, aunque ya trabaja con el exaspirante de 'MasterChef Celebrity' por si acaso: "A mí me encantaría repetir haciendo otra vez las Campanadas, por supuesto, para mí es un sueño darlas, pero nunca se sabe". Aunque no hay nada seguro, sería extraño que Atresmedia no volviera a confiar una vez más, especialmente cuando año tras año ha ido batiendo máximos de audiencia y en 2021 superó con un 33,7% y 6.308.000 espectadores a La 1.

Así es su método de trabajo

Durante su intervención en 'Zapeando', Cristina Pedroche explicó que prefieren empezar pronto con el boceto del vestido para poder tenerlo todo listo para la gran ocasión. "Consiste en que nunca llegue octubre o noviembre y digamos: 'es que le tendríamos que haber puesto... platino. No, es que ya no llegamos'", ponía de ejemplo. "Eso no puede pasar". Además, aclaraba que estaría encantada de que Josie le diseñara siempre sus peculiares vestidos: "Ojalá Josie tenga toda la vida por delante para vestirme cada Nochevieja".