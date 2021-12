Cristina Pedroche se corta el pelo y amenaza con raparse en la promo de las Campanadas

La presentadora prometió sorprender a los espectadores de las Campanadas con un cambio en su cabeza y todo apunta a que la madrileña ha decidido raparse.

Instagram

Cristina Pedroche es única creando hype. La cuenta atrás para las Campanadas 2021-2022 ha comenzado y la presentadora es consciente de que, un año más, recibirá críticas por el estilismo que decida llevar. El 21 de diciembre, ella misma incendiaba Instagram con un vídeo en el que aparecía desnudándose por las calles de Madrid, ahora, en un nuevo vídeo, la vallecana va un paso más allá y amenaza con coger la tijera y la maquinilla para raparse el pelo.

Nada más comenzar la promo, vemos a una Pedroche sin ropa que sube las escaleras hacia las entrañas del reloj de la Puerta del Sol. Sorprendida y temerosa, lo observa y se pasea en su interior hasta que, de repente, sorprende a todos cogiendo una tijera. Sin más preámbulo, la pareja de Dabiz Muñoz comienza a cortarse el cabello y, de hecho, en apenas unos segundos, todo el suelo se llena de mechones de su pelo.

Pero esto no se queda ahí, Pedroche también empuña la maquinilla y permanece observándola fijamente mientras la enciende. Si bien, la presentadora no desvela si finalmente se atreve a raparse o no, sí que deja un mensaje para sus fans y para todos aquellos haters que se dedican a llenar su Instagram de comentarios hirientes: "Soy quien quiero ser, que nadie te corte las alas", escribe la madrileña dejando claro que ella puede hacer lo que le de la gana para estar a gusto con ella misma.