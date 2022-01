El motivo por el que Cristina Pedroche apareció calva en las Campanadas 2021-2022

Cristina Pedroche volvió a dejar a todos los espectadores sin palabras por su look de las Campanadas 2021-2022. Esto no es nada nuevo, pero lo que sí es inédito es que, esta vez, no fue su vestido el que acaparó todas las miradas, sino su pelo. La presentadora apareció totalmente calva para dar la bienvenida al año y ella misma ha explicado en 'Zapeando' el por qué de esta decisión tan atrevida.

Cristina Pedroche y Josie en 'Zapeando'

"¿Por qué era tan importante aparecer sin pelo?", le preguntó Dani Mateo a Pedroche en el espacio de laSexta. "Josie me dijo que odiaba el pelo, con el casco no había manera de cuadrarlo", explicó la vallecana. La única solución que encontraban era que ella se rapara la parte inferior de su cabellera, pero esto no terminaría de quedar del todo bien así que, finalmente, probaron con caracterización y consiguieron esconder todo el pelo y que quedase como pretendían.

Además, la madrileña explicó que no era posible raparse completamente porque, de haberlo hecho, su cabeza no habría quedado "lisa", ni "del mismo color", según explica. Lo cierto es que, pese a estas dificultades, Josie, su diseñador, se muestra de lo más contento con el resultado: "Me encanta todo lo que ha pasado y todo lo que nos hemos divertido. Es un look, pero es diversión y, al final, ha sido un exitazo", sentenciaba el estilista.

Cristina Pedroche, tajante con las críticas

La presentadora está más que acostumbrada a las polémicas porque, desde hace unos años, cada 31 de diciembre, su look de las Campanadas levanta una polvareda de críticas entre la audiencia. Sin embargo, en las de 2022, la vallecana ha sido clara al respecto. "Si les viene bien soltar el veneno, que lo suelten, pero solo contra mí, a mi equipo que me lo dejen tranquilito", sentenció, refiriéndose a que no se atrevieran a meterse con Josie ni con todos los que la han ayudado.