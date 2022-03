*El listado se irá actualizando conforme se conozcan los representantes y sus canciones*

Tras la intensidad que supuso el Benidorm Fest, el camino hacia Turin se está viviendo también con, prácticamente, el mismo fervor. Las fechas del 10, 12 y 14 de mayo de 2022 se esperan como agua de mayo, pero hasta entonces, hay que saber disfrutar también de las preselecciones nacionales y de la magia de escuchar por primera vez los temas que el resto de países presentar al Festival de Eurovisión 2022.

De esta manera, la temporada eurovisiva arrancaba con el anuncio del representante de Bulgaria y, poco a poco, a pesar de varios eurodramas y la expulsión de Rusia del certamen por su invasión a Rusia, hemos ido conociendo a los artistas de los 40 países que van a luchar por el micrófono de cristal en el Pala Alpitour de Turín.

1 Bulgaria: Intelligent Music Project - "Intention"

Bulgaria

Tras el paso de Victoria por el festival el año pasado, la cadena pública BNT eligió internamente al grupo Intelligent Music Project, que este año acudirá al certamen con la canción "Intention", un tema rock que habla sobre salir de la zona de confort y atreverse a dar el paso en momentos difíciles. El vocalista, Ronnie Romero, se encuentra en busca y captura en España por no personarse a un llamamiento judicial que se le efectuó por un delito de amenazas.

2 República Checa: We Are Domi - "Lights Off"

República Checa

Entre los 7 participantes que concursaron en ESCZ 2022, la preselección checa para acudir al Festival de Eurovisión 2022, el grupo We Are Domi consiguió el triunfo con el tema "Lights Off". La banda, que representará al país el próximo mes de mayo en Turín, se conoció estudiando en Leeds (Inglaterra), hecho que ha provocado que dos de los miembros sean noruegos.

3 Albania: Ronela Hajati - "Sekret"

Albania

La cantante Ronela Hajati consiguió hacerse con el triunfo gracias a la canción "Sekret" en la 60º edición del Festivali i Këngës, el certamen albanés que se encarga de escoger al representante nacional en Eurovisión. El tema, con toques étnicos y raíces árabes, asegura una puesta en escena rompedora y con mucha fuerza, tal y como ofreció en su preselección.

4 Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov - "Trenuletul"

Moldavia

El país del este deja a un lado su lado más picante con Natalia Gordienko y apuesta por el folk tradicional con el grupo Zdob şi Zdub junto al dúo Fratii Advahov y la canción "Trenuletul", que fue la ganadora de unas audiciones organizadas por el ente público moldavo. La banda acudirá al festival por tercera ocasión tras una sexta posición en 2005 y una duodécima en 2011.

5 Irlanda: Brooke Scullion - "That's rich"

Irlanda

La joven Brooke Scullion es la primera candidata irlandesa que ha sido elegida con la participación del público desde el año 2015. Tras enfrentarse a cinco rivales en el Eurosng 2022, pisará el escenario de Turín al ritmo de su "That's rich". Irlanda ha ganado el Festival de Eurovisión en siete ocasiones, ¿conseguirán la octava victoria?

6 Macedonia del Norte: Andrea - "Circles"

Macedonia del Norte

La representante macedonia salió victoriosa en una gala en la que un jurado internacional y el televoto eran los encargados de escoger a su artista favorito. Después de dos años sin lograr pisar la final, Andrea luchará en la segunda semifinal por encontrar su hueco en la gran gala que nombrará al ganador del festival. Para ello, Macedonia lo apuesta todo, de hecho, la cadena pública le ha proporcionado 2.000 euros a la cantante para invertirlos en su tema "Circles".

7 España: Chanel - "SloMo"

España

El Benidorm Fest dejó patente el gran potencial de los artistas españoles. Los 13 candidatos desplegaron su talento en dos semifinales para acceder a la gran final. Finalmente, tras el voto de cinco expertos, del televoto y del jurado demoscópico, Chanel Terrero se alzó como la ganadora y, por lo tanto, nuestra representante en Turín con el tema "SloMo".

8 Israel: Michael Ben David - "I.M"

Israel

Michael Ben David se convirtió en el representante de Israel gracias a su triunfo en la adaptación israelí de 'The X Factor'. El sistema de votación combinaba la opinión del público (50%) y la de los expertos, divididos en dos grupos. Por una lado, los jueces del propio programa (25%) y, por otro, un comité profesional (25%). El cantante ha hablado abiertamente de su homosexualidad, por lo que su canción, "I.M.", ya se ha convertido en un himno para el colectivo israelí.

9 Italia: Mahmood y Blanco - "Brividi"

Italia

El país anfitrión decidió quién sería su representante en su tradicional Festival de la Canción de Sanremo. Durante cinco noches consecutivas, los artistas dieron lo mejor de ellos con el objetivo de ser los ganadores. Finalmente, el dúo conformado por Mahmood y Blanco arrollaron con su canción "Brividi". Los italianos consiguieron el 51,8% de los votos del televoto, de la Sala Stampa y del jurado demoscópico.

10 Ucrania: Kalush Orchestra - "Stefani"

Ucrania

Tras la retirada de Alina Pash, ganadora del Vidbir 2022, tan solo cuatro días después de su triunfo, Ucrania debía encontrar un sustituto. La televisión ucraniana ofreció a los segundos clasificados, Kalush Orchestra, representar al país en Eurovisión 2022. De esta manera, el grupo acudirá a Turín con la canción "Stefania", la primera en la votación popular.

11 Letonia: Citi Zeni - "Eat Your Salad"

Letonia

Citi Zeni se alzó con la victoria en Supernova, la preselección letona, y pisará el escenario del Pala Alpitour de Turín bajo el ritmo de "Eat your salad". El grupo venció a la representante del país báltico de 2015, Aminata, gracias a los votos recibidos a través de las llamadas, los SMS y de YouTube. Tras cuatro ediciones consecutivas sin llegar a la final, el grupo luchará por pisar la de Turín.

12 Lituania: Monika Liu - "Sentimentai"

Lituania

Lituania acudirá al certamen con una canción en su lengua oficial por primera vez desde su debut en Dublín 1994. La vencedora de la preselección Pabandom is Naujo!, Monika Liu, cantará "Sentimentai" con el sueño de, al menos, igualar la octava posición que consiguió "The Roop" en el Festival de Eurovisión 2021 con el tema "Discoteque".

13 Estonia: Stefan - "Hope"

Estonia

El país báltico apuesta este año por Stefan y "Hope", que resultó ser el ganador del Eesti Laul 2022 y que sustituirá a Uku Suviste como abanderado del país. El tema, con un toque country y que nos hace mover los pies continuamente, luchará por conseguir, al menos, el pase a la final que su compatriota no logró el año pasado.

14 Croacia: Mia Dimsic - "Guilty Pleasure"

Croacia

Croacia se decanta este año por el tema "Guilty Pleasure", interpretado por Mia Dimsic, ganadora del Dora 2022, la preselección croata para elegir representante en Eurovisión. Con tan solo una guitarra y un bailarín, Croacia consigue crear una atmósfera única en la edición. ¿Le servirá para pasar a la Gran Final?

15 Eslovenia: LPS - "Disko"

Eslovenia

La banda LPS resultó, contra todo pronóstico, ser la favorita de la preselección eslovena EMA 2022. Si bien los favoritos eran el dúo Luma con "All in", fue finalmente el grupo el que se hizo con el triunfo con el tema "Disko", muy distinto a lo que anteriormente ha llevado el país balcánico al festival. Los eslovenos lucharán por un buen puesto en la final a la que llegaron por última vez en 2019.

16 Malta: Emma Muscat - "Out of Sight"

Malta

Emma Muscat logró una victoria muy ajustada en el Malta Eurovision Song Contest 2022. La cantante deleitará a los eurofans con el tema "Out of Sight", que comienza a piano hasta poner en pie a todo los espectadores. Como curiosidad, Muscat no es del todo desconocida por el público español ya que ha colaborado con Álvaro de Luna en la canción "Meglio di sera".

17 Noruega: Subwoolfer - "Give That Wolf a Banana"

Noruega

Sin duda alguna, los representantes noruegos son los más misteriosos del Festival de Eurovisión 2022. Al más puro estilo 'Mask Singer: adivina quién canta', Subwoolfer actúa bajo unas máscaras de lobos. Aunque se desconoce su identidad, muchos apuntan a que los intérpretes de "Give That Wolf a Banana" son rostros reconocidos del país. El grupo consiguió su pase después de seis semanas de competición en el Melodi Grand Prix.

18 Polonia: Krysrtian Ochman - "River"

Polonia

Polonia estrenaba en 2022 una nueva preselección en la que el público podría expresar su opinión. Krysrtian Ochman arrasó en el televoto y se hizo con el 51% de los votos. El cantante participará en la segunda semifinal para llevar su tema "The Ride" a la final de Turín, después de cinco años sin alcanzarla.

19 San Marino: Achille Lauro - "Stripper"

San Marino

Siguiendo el estilo de Måneskin, Achille Lauro se hizo con la victoria en la preselección Una voce per San Marino. Su canción, "Stripper", cuenta con un aire similar al de los vencedores italianos. Tras no tener suerte en tres de las ediciones del Festival de Sanremo (2019, 2020 y 2022), finalmente intentará dejar al microestado en lo alto de la tabla.

20 Australia: Sheldon Riley - "Not the same"

Australia

Sheldon Riley pisará el Pala Alpitour de Turín con la canción "Not the same", una emocionante balada. El joven consiguió la segunda mejor puntuación del jurado y del televoto nacional en la preselección Australia Decides, en la que lucía una máscara llena de cristales y con un ventilador gigante como puesta en escena.

21 Finlandia: The Rasmus - "Jezebel"

Finlandia

Tras más de 30 años de carrera musical, la agrupación The Rasmus es la encargada de representar a Finlandia en el Festival de Eurovisión 2022. La banda arrasó en el UMK 2022, la preselección finlandesa que pudimos seguir en Ten. El jurado internacional otorgaba el 25% de los puntos, mientras que el 75% restante quedaba en manos del público. Tras conseguir 310 puntos, el grupo acudirá al certamen con un tema muy rockero, "Jezebel".