Crítica de 'Betty la fea, la historia continúa': Ecomoda mantiene su esencia entre humor y homenajes

Por Fernando S. Palenzuela |

Si hay una telenovela que dejó a todos asombrados por su tremendo éxito, esa es 'Yo soy Betty, la fea'. La ficción colombiana no triunfó solo en ese país, sino que se extendió por todo el globo con su emisión e incluso generó varias adaptaciones en diversos puntos del planeta. 25 años después de su estreno, habrá más aventuras del cuartel de las feas en 'Betty la fea, la historia continúa'.

Escena de 'Betty la fea, la historia continúa'

Pero no os preocupéis si no os acordáis de todos los detalles de la historia de Betty, pues el primer episodio, que hemos podido ver para escribir esta crítica, c. Y lo mismo ocurre si no has visto nunca la serie, dado que este recordatorio es suficiente para tener en mente las claves sobre las que va a continuar esta nueva producción. Así pues,

Sí es cierto que 'Betty la fea' contiene un amplio abanico de referencias a su antecesora, que se pueden percibir tanto a nivel de guion como en el apartado técnico. La primera escena nos trae esa cámara al hombro tan significativa de 'Yo soy Betty' que buscaba situar al espectador en el punto de vista de la propia Betty. A esto se le suman otras referencias, como escuchar los pensamientos de los personajes o el modo de explicar qué ha ocurrido en los últimos 20 años a través de escenas entrelazadas de diferentes personajes.

No obstante, Mauricio Cruz, su director, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, algo que se observa principalmente en las escenas protagonizadas por Juanita Molina, quien interpreta a la hija de Betty y Armando. Cuando ella aparece, se adapta la imagen para introducir cortes más cercanos a las redes sociales, así como sobreimpresiones de stickers. Sin duda, una manera de intentar atraer a las nuevas generaciones, hecho para el que la aparición de este personaje va a ser fundamental.

No es la clásica telenovela

'Betty la fea, la historia continúa' nos traslada a un momento crítico para Betty y Armando, y es que se han separado después de varios problemas en su matrimonio. Además, Betty no encaja mucho con su hija, lo cual le producirá un gran dolor. Llevaba tiempo alejada de Ecomoda, empresa que estuvo presidiendo hasta pocos años atrás, por lo que hacía mucho que no veía a quienes fueron sus compañeros. Sin embargo, la muerte de Roberto Mendoza la obliga a regresar y replantearse su vida.

Hugo Lombardi y Patricia Fernández "La Peliteñida" en 'Betty la fea, la historia continúa'

Con este planteamiento, queda claro que gran parte del metraje se centra en la relación sentimental entre Betty y Armando y sus continuas idas y venidas. Sin embargo, en esta ocasión él querrá conquistarla, pero por amor. Pese a que esta es la trama principal, el enfoque se aleja de las clásicas telenovelas, pues lo que prima es el amor propio de los personajes. Betty se encuentra totalmente perdida y ella misma expresa que es hora de priorizarse a sí misma frente a los demás.

Aunque la esencia de la serie se mantiene, no cabe duda de que existe una evolución en los personajes. No es necesario hacerla explícita durante el metraje, ya que con las acciones de estos se atisba perfectamente cómo cada uno de ellos se encuentra en un punto distinto de su vida tras 20 años. Eso sí, ningún personaje pierde esa alma que conquistó al público en el pasado, y es que se nota que tienen a sus personajes perfectamente interiorizados.

Guapas versus feas

'Betty la fea' continúa vertebrándose en ese clasismo entre guapas y feas, pero ahondando en cómo la fachada no significa nada, ya que ser fea no es cuestión de belleza, sino un modo de vida. Y ojo aquí, porque Betty, por mucho cambio que viviera en su aspecto hace dos décadas y por mucho que se ganara el respeto de los demás con su gran gestión de Ecomoda, nunca ha abandonado su estatus de fea, como ella misma dice. La belleza no deja de ser una metáfora de la clase social de los personajes e incluso se ve el caso de cómo "La Peliteñida", que nunca se ha caracterizado por su buena posición económica, muestra una cercanía al cuartel de las feas.

Cabe señalar que en esa división es donde encuentra su principal fuente de humor. Las dinámicas entre feas y guapas enriquecen la comedia de este primer episodio, que tiene momentos de carcajada. De nuevo, "La Peliteñida" y Hugo Lombardi vuelven a comerse el show y demuestran que son los mejores personajes que tiene esta serie. No obstante, esto no deja en minoría al resto de trabajadores de Ecomoda, dado que todos forman un puzle perfecto en el que la ausencia de uno de ellos derrumbaría al resto. Las guapas no pueden vivir sin las feas y lo mismo al revés, y aquí una de las lecciones principales de la serie.

'Betty la fea, la historia continúa' llega a Prime Video el 19 de julio con doble episodio y, cada viernes, lanzará dos capítulos hasta completar los 10 de esta primera temporada. Se nota la mano de la plataforma en el proyecto, y es que los recursos no tienen nada que ver con 'Yo soy Betty, la fea'. El número de espacios se amplía, ganando en riqueza visual. Aunque esto es importante, lo mejor que tiene este proyecto es que mantiene la esencia al 100%. Parece que no ha pasado el tiempo, más allá de lo evidente, pues todos los intérpretes han sido capaces de recuperar a sus personajes sin que se note nada diferente.

Esta serie no es solo un proyecto que enamorará a los fans, sino que resulta entretenidísimo y gana por su humor. Al mismo tiempo, consigue enganchar con su planteamiento y el abanico de tramas que ha construido más allá de la relación amorosa. Y, cómo no, por esa dulzura y torpeza de Betty que la siguen convirtiendo en un personaje icónico. Larga vida a las feas.