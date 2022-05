Crítica 'Cómo conocí a tu padre': un remake algorítmico sin demasiada alma

'Cómo conocí a vuestra madreCómo conocí a vuestra madre' ha sido, hasta ahora, la única serie que ha conseguido cobijarse ligeramente a la sombra de 'Friends': una sitcom de un grupo de amigos jóvenes que afrontan la vida en solitario en una gran ciudad.

Pero si del estreno de 'Friends' ya han pasado 26 años, el de 'Cómo conocí a vuestra madre' tampoco se queda atrás. Aunque no lo parezca, la serie de Barney Stinson y compañía debutó hace ya 15 años.

La pandilla de 'Cómo conocí a tu padre'

Lo cierto es que ni la una ni la otra serían posibles a día de hoy. Ambas son demasiado blancas para el Hollywood presente y demasiado políticamente incorrectas. El personaje del propio Barney, sin ir más lejos, estaría ya cancelado en la sociedad actual.

Con esta premisa, Disney se ha propuesto actualizar la serie a los tiempos que corren, buscando ser una comedia fresca y original sin ofender a absolutamente nadie. ¿Es esto posible? Respuesta corta: No. Respuesta larga, sigue leyendo.

Una serie coral de cuotas

'Cómo conocí a tu padre' repite la estructura de la original con algunos cambios. En esta ocasión la serie no está narrada mirando al futuro sino al pasado, y desde una perspectiva femenina: es Katey Sagal la que cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre. Ambas se ambientan en el mismo universo e incluso comparten línea temporal con, spoiler, un cameo de uno de los personajes originales.

La protagonista esta vez es Hilary Duff (Sophie), la típica rubia cosmopolita que busca el amor en el moderno Manhattan de Nueva York. Su crush es Jesse, interpretado por Chris Lowell. A partir de aquí, llegan las cuotas de manera más o menos rocambolescas: Francia Raisa es la latina, Suraj Sharma el indio, Tom Ainsley el británico y Tien Tran la asiática LGTB que, además, es la hermana (adoptiva) de Jesse.

Hilary Duff y Francia Raisa, en 'Cómo conocí a tu padre'

La multirracialidad y multisexualidad se nota metida con calzador, aunque no tanto como en 'And Just Like That...' donde las pijas amigas blancas de 'Sexo en Nueva York' de repente tienen un montón de amigos de color. Obviamente, tener un casting variado no es un problema en sí mismo. El problema de estos castings diseñados por algoritmo está cuando la química entre los actores no siempre termina de estar ahí, y en 'Cómo conocí a tu padre' se queda bastante a medias. Algunas parejas como Valentina y Charlie funcionan, Hilary Duff desde luego se esfuerza con su carisma, pero el grupo no termina de encajar del todo.

Más moderna, pero no mucho

Como el famoso meme del Señor Burns vestido de skater, 'Cómo conocí a tu padre' intenta actualizarse a 2022 y al humor de esta época pero no termina de conseguirlo. La sensación cuando uno ve la serie es que desprende cierto olor a naftalina, pero también a nuevo y moderno.

El resultado es una serie ambientada en 2022 que perfectamente podría ser de 2012. No hay pandemia, no hay TikToks, todo es muy como "de antes", cuando la vida y las relaciones ya no son como "de antes".

También juega en su contra la corta duración de la serie, donde la primera temporada cuenta con únicamente diez episodios. Para este tipo de comedias de relación, donde los personajes tienen que ir estabilizándose, que todo suceda tan rápido le resta credibilidad al conjunto y provoca unas evoluciones nada naturales en ciertos personajes. Afortunadamente, parece que Disney es consciente de ello y la segunda temporada tendrá 20 episodios.

Chris Lowell, Suraj Sharma y Tien Tran, en 'Cómo conocí a tu padre'

Pero todo esto podría perdonarse si al fin y al cabo la comedia fuera graciosa, y desafortunadamente en 'Cómo conocí a tu padre' los gags que funcionan son limitados. A los guionistas les falta pulir personajes e incorporar más y mejores chistes. Solo los personajes de Ellen y Charlie tienen una vis cómica natural y el resto queda más bien desnudos en lo que a humor se refiere cuando el guion no les acompaña.

Funciona mejor como elemento nostálgico que como ente independiente

'Cómo conocí a tu padre' es el enésimo intento de una plataforma de streaming de recuperar y actualizar una serie clásica. Y lo cierto es que hasta ahora ninguna ha dado con la tecla para revivir un producto antiguo con éxito.

Si eras fan de la original, esta nueva versión se deja ver y, muy probablemente, tendrás una continua sensación de estar en un universo conocido y confortable. Si por el contrario eres un espectador nuevo que la afronta como una nueva sitcom, es muy probable que 'Cómo conocí a tu padre' se quede corta en casi todos los sentidos.