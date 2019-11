Crítica de 'Días de Navidad', el desastre de las reuniones familiares con un reparto de festín

Por suerte o por desgracia, la Navidad dista de ser esa celebración pomposa que se nos presenta en las películas de Hollywood. En la vida real intentas convencer a tu hermano hasta el último día para que venga porque prefiere cogerse vacaciones e irse de viaje, otro de tus hermanos decide no aparecer sin dar explicaciones y, el otro, lo celebra con la familia de tu cuñada. Al final viene justo el único con el que no te hablas; si es que hoy en día existen familias tan numerosas y cenas tan concurridas. Tampoco se come pavo, sino marisco, el cual por cierto no te olvidas de comprar pero te dejas un quintal en él. Y nada de esto, absolutamente nada, lo compensa el espíritu navideño, por muchos copos de nieve que empiecen a caer oportunamente hacia la medianoche.

Porque, en la vida real, las familias dejaron de ser ese reducto de felicidad cuando te hiciste mayor y las mentiras que te contaban para hacerte la vida más fácil son las mismas que ahora has empezado a contar tú.. Y precisamente de eso trata ' Días de Navidad ', la producción navideña de Pau Freixas para Netflix: de las mentiras que nos contamos y las verdades que no nos decimos.

Ángela Molina, Charo López, Verónica Forqué y Victoria Abril en 'Días de Navidad'

Tras 'Polseres vermelles', 'Sé quién eres' y 'Benvinguts a la família', Pau Freixas vuelve a tomar el núcleo familiar como epicentro de una historia intergeneracional protagonizada por mujeres. A lo largo de tres episodios, muestra tres días de Navidad en distintos puntos de la vida de las cuatro protagonistas: primero desde la inocencia de su infancia, después desde la crudeza como adultas y, por último, con la necesidad de enmendar los errores cuando se acercan tus últimos momentos.

'Días de Navidad' cuenta con un reparto de lujo que supone el gran atractivo de la miniserie. Ángela Molina interpreta a la resignada Valentina; Charo López, a la desinhibida Esther; Verónica Forqué da vida a la cándida Adela y, Victoria Abril, a la pequeña María. Los cuatro personajes parecen haber sido escritos expresamente para estas actrices y ellas modelan sus encarnaciones más jóvenes: Nerea Barros, Elena Anaya, Anna Moliner y Verónica Echegui, respectivamente. Por su parte, las niñas Carla Tous, Berta Castañé, Mariona Pagés y Mar Ayala debutan con una excelente solvencia.

Elena Anaya, Anna Moliner, Nerea Barros y Verónica Echegui en 'Días de Navidad'

El resultado es un minucioso trabajo de dirección e interpretación, más allá de la caracterización, y hasta las más pequeñas evocan en los sutiles detalles a las grandes artistas a las que tanto hemos visto en cine, televisión y teatro. Precisamente este relevo generacional es uno de los vértices de la historia, y Freixas lo ha reflejado muy hábilmente con unas sencillas metáforas visuales en el último episodio. Las protagonistas protestan constantemente por no contarse la verdad en esa casa aislada del mundo pero, cuando llega el momento, dan continuidad a las mentiras de sus padres, creyendo así que su familia será más feliz.

Pese a su título, la miniserie de Netflix producida por Filmax no es un relato navideño al uso. La Navidad es la excusa -como en la vida real- para reunir a la familia y que los secretos salten por los aires. Es ese destino letal del que siempre sales con heridas pero al que le das otra oportunidad con la esperanza de que, esa vez sí, vuelve a prender la chispa de la ilusión con la misma intensidad que en tu niñez. Tranquilos, en toda esta crudeza también hay espacio para las emociones y el amor, que es lo que verdaderamente une a esta familia por encima de la sangre, los genes o las mentiras.

Un relato navideño diferente pero con vocación de clásico

Carla Tous, Berta Castañé, Mariona Pagés y Mar Ayala en 'Días de Navidad'

Pau Freixas propone con 'Días de Navidad' un homenaje a las mujeres, el sustento de las familias, a través del siglo XX. La acción pasa por los años 40, los 60 y la actualidad; mientras el tono de la serie va evolucionando hacia el drama y la comedia negra. El reparto lo completan otros grandes nombres como Alicia Borrachero, Francesc Garrido, Antonio Dechent y Susi Sánchez. Cabe destacar que tanto esta última como Victoria Abril dan voz a una realidad a menudo olvidada e invisibilizada en la tercera edad, y es motivo de aplauso que lo hagan actrices de su calibre.

La visión tan particular de la familia que hace 'Días de Navidad' toca la parte más sensible del espectador y apela a sus recuerdos hogareños, ya no solo en los gestos de cariño, sino también en las escenas de reproches absurdos y discusiones acaloradas. Si lo unimos a ciertos toques sociales y un elenco que es un auténtico festín de Nochebuena, obtenemos todos los ingredientes para que la miniserie de Netflix se consagre como ese clásico que revisitar cada Navidad junto a tus más queridos.