Crítica de 'Élite' (Temporada 3): Tan buena o tan mala como siempre

'Élite' siempre da lo que se espera de ella. No, no pido complejas reflexiones ni vanguardismo visual, solo busco entretenimiento y mamarrachismo en estado puro. No se le debería pedir más, es lo que es. Cada una tiene su momento y esta es ideal para hacer un intensivo y divertido maratón con una historia que mezcla adolescentes, amor, sexo, drogas, rivalidades y un misterio que estructura toda la temporada. Y la tercera temporada, que se estrena en Netflix este 13 de marzo, da exactamente eso. Es tan buena o tan mala como las anteriores, según tu interés por el género teen y si te gusta ir al límite con la verosimilitud. Para mí, sigue siendo una droga.

Samuel, Guzmán, Rebeca y Valerio en la temporada 3 de 'Élite' Netflix Samuel, Guzmán, Rebeca y Valerio en la temporada 3 de 'Élite'

FormulaTV ha tenido acceso a los dos primeros capítulos para contaros las claves de este cierre de ciclo. Una temporada que arranca fiel a su esencia, atrapando con las mismas artimañas que ya han utilizando anteriormente. Pero pisa el freno con dos episodios meramente introductorios, que rompen con el frenetismo al que nos tenían acostumbrados desde el minuto uno. Después de ser testigos de la muerte de Marina (María Pedraza) y descubrir que Polo (Álvaro Rico) es el asesino, los protagonistas viven las consecuencias de lo que ocurrió, dando lugar a una temporada más oscura, emocional, dura e intimista.

La muerte de Polo

La muerte de Polo en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Cuando todo parecía comenzar a resolverse, un giro de los acontecimientos provoca que todo vuelva a tambalearse en Las Encinas. Polo regresa al colegio, generando tensión entre sus compañeros y desencadenando una nueva tragedia: su propia muerte. 'Élite' vuelve a repetir su habitual estructura narrativa para avanzarnos desde el principio, a través de sus recurrentes flashforward, que Polo ha sido asesinado y cualquiera podría ser el culpable.

Un misterio que vertebra el arco argumental de la tercera temporada, que no deja de ser un macguffin para contar el resto de historias, líos, enemistades y relaciones que se generan alrededor. Y no nos engañemos, eso es lo realmente interesante. Como ocurre en otras ficciones como 'Big Little Lies' o 'Mujeres desesperadas', el misterio no es más que un recurso narrativo, pero la chicha está en el resto. Por no hablar de la surrealista investigación llevada a cabo por la inspectora (Ainhoa Santamaría), que sigue sin enterrarse de absolutamente nada.

Más allá del flashforward, los alumnos de Las Encinas se enfrentan a sus últimos meses en el colegio, una etapa en la cual tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Carla (Ester Expósito) se ve obligada a traicionar a sus amigos para poder proteger a su familia. Mientras pone distancia con Samuel (Itzan Escamilla), conoce a Yeray (Sergio Momo), un antiguo alumno que regresa buscando redención y que servirá para visibilizar el acoso escolar. Pero no es la única incorporación. Malick (Leïti Sène) es un alumno musulmán que promete protagonizar un potente triángulo amoroso junto a Nadia (Mina El Hammani) y Guzmán (Miguel Bernardeau). Aunque, como suele ocurrir en 'Élite', nada es lo que parece.

El recurso de la enfermedad

No será una temporada fácil para los fans de Omander. Después de su dulce relación en la primera y los altibajos en la segunda, la pareja vivirá su situación más dura. Ander (Arón Piper) no solo tiene que soportar la presión de ser el único que puede acusar a Polo, también descubre que padece una grave enfermedad. Una trama algo manida que ha sido utilizada como recurso dramático en incontables series, pero que no deja de ser efectiva para que saquemos los clínex.

Los ricos también lloran

Lu y Valerio se abrazan en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Pero dramas a un lado, aquí hemos venido a disfrutar con los salseos que nos regala cada temporada. Uno de los puntos fuertes de esta tanda, que promete grandes momentos, es el cambio de vida de los hermanos Lu (Danna Paola) y Valerio (Jorge López). Cuando su padre descubre su relación incestuosa, corta el grifo del dinero. Y ver a unos superficiales ricos y despilfarradores sin su tarjeta, siempre tiene su encanto. Una situación que llevará a Valerio, junto a Rebeca (Claudia Salas), a un lugar turbio y complicado en los próximos capítulos.

Aunque solo hemos podido ver un pequeño aperitivo, 'Élite' nos va a dar lo que pedimos. No faltan las fiestas sin justificación necesaria ni las ardientes secuencias de sexo, que ya son marca de la casa. Y, evidentemente, volvemos a tener esas frases de los personajes que se convierten en carne de meme. La serie de Zeta Audiovisual sigue ofreciendo ese cóctel frívolo y divertido que mezcla thriller, misterio, drama y comedia, siendo totalmente autoconsciente de lo que es y sacando pecho por ello. Este será el desenlace para la historia que comenzó con el asesinato de Marina y que ahora vive un cierre de ciclo con la graduación de los protagonistas. Eso sí, todo parece indicar que habrá una nueva generación de alumnos en Las Encinas dispuestos a combatir el crimen con amor y sexo. Esperemos que les vaya mejor que a la segunda pandilla del colegio Azcona en 'Compañeros'...