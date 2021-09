Desde que Netflix aterrizó en España en el 2015, su gran apuesta ha sido por la ficción. Sin embargo, el entretenimiento está dispuesto a ganar terreno después de haber hecho ya sus pinitos en la plataforma. Para presentar los tres los grandes formatos los que están a punto de llegar a Netflix España, Álvaro Díaz, el Director de Entretenimiento, ha contado todas las claves de 'Isiders', presentado por Najwa Nimri; 'Amor con fianza', con Mónica Naranjo como maestra de ceremonias; y 'Soy Georgina', el reality que sigue la vida de Georgina Rodríguez.

¿En qué se basa esta apuesta de no ficción de Netflix? En formatos puros de entretenimiento, en series documentales y en especiales de comedia. "Es una apuesta muy contundente la que vamos a hacer por este tipo de contenidos", promete Díaz, resaltando que todos cumplen los tres valores por los que apuesta la empresa: creatividad, originalidad y trabajar con productores locales. Por ahora, estos formatos que ahora se presentan llegarán en bloque, porque es su sello de identidad, aunque están dispuestos a valorar otras opciones en siguientes realities. Eso sí, lo que no se plantean a día de hoy es hacer directos, ni siquiera con un dating que están preparando.

'Insiders': ¿Nos comportamos igual cuando sabemos que nos están grabando?

Najwa Nimri, en 'Insiders'

Partiendo de la premisa de si nos comportamos igual cuando sabemos que nos están grabando, 'Insiders' viene a demostrar que no. Presentado por Nimri, los concursantes creen que participan en la fase final de un reality, pero lo que no saben es que ya están dentro, desde el primer día, y eso es el concurso. "Ese programa al que estáis intentando entrar, no va a pasar porque ya estáis dentro" es lo que le dicen a los 12 participantes anónimos que llegaron a las instalaciones donde luego se iría a desarrollar el programa.

Los concursantes interactuaban con el equipo durante las grabaciones y la sensación era total de estar en proceso de casting, tal y como cuenta el director de entretenimiento. En la convivencia, cuando no estaban en la supuesta prueba, les quitaban los micrófonos, pero no sabían que la casa estaba llena de micros que captarían lo que dijesen a escondidas. Con esto, se mostrarán los contrastes de cómo se comportan creyendo que están fuera de cámaras y Díaz asegura que "el resultado es oro" porque luego se les enseña el resultado y se enfrentan a lo que han dicho y hecho. Y lo mejor: para que en futuras ediciones los participantes no vayan con ventaja, "hay más de un 'Insiders' grabado".

'Amor con fianza': Seis parejas y un "eye detect" de la verdad

Mónica Naranjo

'Amor con fianza' tiene todos los ingredientes de un programa de parejas pero añade otros nuevos que son muy ingeniosos y que lo hacen muy adictivo, tal y como advierte Díaz. Aquí hay seis parejas, incluyendo personas LGTB, que quieren poner a prueba su confianza con todas las comodidades y mucho lujo. ¿Y cuál es la principal novedad? En los totales que graban los participantes hay un "eye detect", un detector de las alteraciones que se producen en el ojo cuando mentimos.

Cuando los participantes dicen la verdad, el premio final sube, pero si mienten comprobarán cómo la cifra va bajando. "La verdad, por dolorosa que sea, suma dinero", comenta en la presentación Díaz, recordando que "cuando sabían lo del detector, más de uno decía: 'cariño, vámonos de aquí'". En un pequeño avance mostrado para los medios, queda más que evidente que Mónica Naranjo está de 10, que cualquier cosa puede pasar como la llegada de los ex, y que algunos de los personajes van a llamar mucho la atención, como Laura y su frase de "metérsela a alguien si conocerla es de sinvergüenza", dirigida a su novio.

'Soy Georgina': Cómo su vida cambió de vender lujo a que se lo regalen

Georgina Rodríguez

Por otro lado, Netflix apuesta por un reality show centrado en la vida de un rostro famoso. En 'Soy Georgina' descubriremos cómo le cambió la vida a Georgina Rodríguez cuando conoció al amor de su vida, el futbolista Cristiano Ronaldo, "al salir de trabajar". "Ella es muy natural y totalmente honesta, porque te reconoce que su vida cambió de vender lujo a que se lo regalen", explica.

A lo largo de las diferentes entregas, conoceremos cómo es su actual vida, repleta de lujos, alfombras rojas, viajes o su trabajo como influencer, modelo y bailarina. Y no solo a ella, ya que también cuenta con la participación de su popular pareja. "Todos saben mi nombre pero pocos saben quién soy", asegura la concursante de la primera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' en el avance compartido por Netflix en el FesTVal. Y eso es precisamente "lo que se pretende cambiar con este reality", que llegará próximamente a la plataforma de streaming.